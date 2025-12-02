  • вівторок

В Агенції розвитку Миколаєва запрацювала Наглядова рада зовнішніх експертів

В Агенції розвитку Миколаєва запрацювала Наглядова рада зовнішніх експертів. Фото: Агенція розвитку МиколаєваВ Агенції розвитку Миколаєва запрацювала Наглядова рада зовнішніх експертів. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Агенції розвитку Миколаєва розпочала роботу Наглядова рада. Команда незалежних фахівців, буде допомагати підвищувати прозорість, якість та ефективність проєктів міського розвитку.

Про це повідомили в установі.

Під час першого засідання, в якому взяли участь заступник міського голови Сергій Коренєв, директор Агенції Віктор Сікаленко та радник з питань співпраці Ігор Філіппов, обговорили ключові питання діяльності організації. Учасники зосередилися на змінах до Статуту Агенції та визначили пріоритетні напрямки роботи у сфері міського розвитку й взаємодії з громадськістю.

— Для нас важливо, щоб кожен проєкт приносив реальний результат для мешканців. Наглядова рада — це можливість зробити роботу Агенції ще більш відкритою та ефективною, — зазначив Віктор Сікаленко.

До складу Наглядової ради увійшли:

  • Дар’я Фрич-Алчіна — голова ради, менеджерка Українсько-данського молодіжного дому;

  • Ірина Бояр — координаторка напрямку SCLR;

  • Катерина Мацко — координаторка Миколаївського осередку БО «БФ «Рокада»;

  • Володимир Моісеєнко — директор ТОВ «Апполон»;

  • Наталія Шарата — проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи;

  • Тарас Бик — член правління ГО «Агенція відновлення та розвитку»;

  • Світлана Крижанівська-Блінова — координаторка ініціативи «Cities4Cities United4Ukraine».

Члени ради долучатимуться до оцінки проєктів, формування рекомендацій та розвитку нових ініціатив, спрямованих на відновлення та зміцнення Миколаєва.

Раніше повідомлялось, що Миколаїв отримав 100 тисяч доларів фінансування від фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund на реалізацію кліматичних ініціатив, які запропонувала місцева молодь.

