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У Миколаєві молодь реалізує 18 екопроєктів за $100 тис.

У Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Миколаїв отримав 100 тисяч доларів фінансування від фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund на реалізацію кліматичних ініціатив, які запропонувала місцева молодь. У межах конкурсу з 26 поданих ідей відібрали 18 екопроєктів, які будуть втілені вже цього року.

Як повідомили в Агенції розвитку Миколаєва, серед переможців — проєкти з озеленення міста, просвітницькі кампанії, створення парку для вигулу собак, а також облаштування теплиці на території зоопарку.

У Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку Миколаєва
У Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Один із цікавих прикладів — мобільний екопарк «Eco Mobile Park», який планують створити на території яхт-клубу. За словами автора проєкту Євгенія, планується висадити дерева у пересувних горщиках та встановити лавочки та смітники так, щоб усі елементи парку були мобільними, і у разі потреби їх можна було переміщувати.

— Або парк буде із закріпленими лавочками, але ми зможемо рухати наші дерева. Або лавочки не будуть закріплені. Тоді наш парк ми зможемо повністю переміщувати у будівлю яхт-клубу на випадок форс-мажорних обставин. Шість лавочок і три смітники, — розповів Євгеній.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подякував ініціативній молоді та міжнародним партнерам за підтримку сталого розвитку міста. На його думку, саме такі проєкти допомагають формувати нову екологічну культуру та роблять Миколаїв кращим для життя.

У Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку Миколаєва
У Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві молодь представила екопроєкти. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили зелену зону для адаптації до кліматичних змін. Конструкція «Арка-сад» створюватиме затінок та розпилюватиме воду під час спекотних днів.

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