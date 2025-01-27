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У Миколаєві встановили «Арку-сад», розроблену студентами будівельного коледжу

У Миколаєві встановили «Арку-сад». Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві встановили «Арку-сад». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаєві встановили зелену зону для адаптації до кліматичних змін. Конструкція «Арка-сад» створюватиме затінок та розпилюватиме воду під час спекотних днів.

Про це повідомляє «Агенція розвитку Миколаєва».

Зазначається, що весною висадять плетисті рослини, щоб зробити локацію більш зеленою. Проєкт розробили студенти будівельного коледжу, а допомогли реалізувати миколаївські конструктори та архітектори.

У Миколаєві встановили «Арку-сад». Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві встановили «Арку-сад». Фото: Агенція розвитку Миколаєва
У Миколаєві встановили «Арку-сад». Фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві встановили «Арку-сад». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Також роботи виконувалися на волонтерських засадах із використанням доступних матеріалів. До монтажу долучилися працівники комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» під керівництвом досвідчених фахівців.

У повідомлені додали, що ініціатива є частиною дев’яти субгрантингових проєктів, що реалізуються громадськими організаціями за підтримки міжнародного партнера Bloomberg Philanthropies.

Нагадаємо, у Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів біля Манганаріївського скверу та Обласного палацу культури.

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