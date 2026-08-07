В Миколаєві оцифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку

У Миколаєві оцифрують 500 історичних фотографій і негативів, які зберігаються у фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею, Музею суднобудування і флоту, а також народного музею Миколаївського суднобудівного заводу.

Про це повідомив менеджер з питань регіонального розвитку КУ «Агенція розвитку Миколаєва» Євген Гомонюк, пишуть «МикВісті».

Проєкт «Цифровий фотоархів Миколаєва» передбачає створення онлайн-колекції унікальних фотографій і негативів кінця ХІХ — першої половини ХХ століття. Раніше ці матеріали не були доступні широкій аудиторії. Їх оцифрування допоможе зберегти історичну спадщину, зробити її доступнішою та сприятиме деколонізації музейних колекцій.

В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку

Зазначається, що проєкт реалізує Платформа MY ART у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду.

«Сьогодні, коли через жорстоку війну наша культура перебуває під постійним прицілом, створення цифрових копій музейних експонатів — це питання збереження нашої пам'яті. Завдяки цифровізації унікальні артефакти українського Півдня стають відкритими, де кожен новий кадр в онлайні — це можливість бачити, досліджувати й працювати з нашим минулим у форматі 24/7», — каже менеджер проєкту Євген Гомонюк.

До цифрового архіву увійдуть історично цінні матеріали про розвиток кораблебудування Миколаєва за участю іноземних інвесторів на початку ХХ століття, зародження українського флоту на Чорному морі під час національно-визвольних змагань, повсякденне життя міста, роботу промислових підприємств у радянський період, а також сімейні фотоархіви мешканців Миколаєва та Півдня України.

Загалом планують відібрати, описати, каталогізувати та оцифрувати 500 фотографій і негативів, що мають культурну та історичну цінність. Також двомовний сайт «Цифрова спадщина Миколаєва» українською та англійською мовами наповнять тематичними матеріалами.

Проєкт дасть змогу українським краєзнавцям та історикам проводити глибші дослідження, а іноземним науковцям — отримати доступ до матеріалів про історію Миколаєва та України. Це сприятиме інтеграції надбань вітчизняних музеїв у світовий дослідницький простір та популяризації культурно-історичної спадщини України.

В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку

В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвитку

Нагадаємо, у Миколаєві оцифрування музейних фондів триває вже кілька років і охоплює не лише фотографії, а й інші експонати. Так, у травні 2026-го в місті оцифрували понад 100 предметів для онлайн-колекції індустріальної спадщини півдня України, а трохи раніше, у грудні 2025-го, кількість оцифрованих музейних артефактів, доступних в онлайн-музеї та книзі, перевищила 300.

У січні 2026-го цифруванням займалася й Миколаївська обласна бібліотека, яка оцифрувала 122 рідкісні видання XVIII — початку XX століть.

Активно оцифровувався і краєзнавчий музей: ще у грудні 2024-го він отримав професійне фотообладнання для оцифрування стародруків, раритетних книг і карт, а раніше того ж року, у листопаді, з фондів краєзнавчого й художнього музею імені Верещагіна оцифрували 430 експонатів графіки другої половини ХХ століття, а в жовтні 2024-го — ще 110 графічних музейних предметів із колекції краєзнавчого музею.