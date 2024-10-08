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У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Оцифрування старих листівок, архівне фото: Агенція розвитку МиколаєваОцифрування старих листівок, архівне фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї оцифрували 110 одиниць графічних музейних предметів. 

Про це повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко під час брифінгу 8 жовтня, пишуть «МикВісті».

«У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї за цей період оцифровано 110 одиниць графічних музейних предметів», — розповіла Олена Буберенко.

Процес оцифрування 

Нагадаємо, в Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону.

Проєкт з оцифрування паперових експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з «Агенцією розвитку Миколаєва» за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад  390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.

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