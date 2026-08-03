11-річний співак з Миколаївщини увійшов до довгого списку нацвідбору на Дитяче Євробачення. Фото: Суспільне Миколаїв/Надія Ковтан

11-річний співак Владислав Данілевський, що зараз живе у Південноукраїнську на Миколаївщині, увійшов до довгого списку нацвідбору на Дитяче Євробачення у 2026 році. Він потрапив туди вже вдруге.

Про це повідомляє «Суспільне. Миколаїв».

Владислав Данілевський росте у родині музикантів: його батьки викладають вокал у музичній школі у Києві. Тато хлопця з дитинства грає на гітарі й співає, а зараз виступає у військовому оркестрі 40-ї окремої артилерійської бригади ім. Великого князя Вітовта «Art military band».

Мати Владислава розповіла, що хлопець почав раніше співати, ніж говорити.

— Він все те, що чув, співав. Ще йому не було двох років. Він брав палички від суші і барабанив. І потім він співав просто вдома. Співав в школі на заходах якихось. Це були зйомки, потім ковідні часи, тому це було онлайн, — розповіла мама співака Катерина.

Владислав з батьками. Суспільне Миколаїв/Надія Ковтан

Під час війни сім'я переїхала з Києва до Південнокраїнська. Хлопець записався у зразковий театр естрадної пісні «Галатея». Його керівниця Ірина Манзенко вважає, що талант хлопця був помітний одразу.

— Його батько — мій випускник і, як кажуть, талант відпочиває дітях. Але тут інша справа. Тут взагалі талант вибухнув, — розповіла Ірина Манзенко.

У 2025 році Владислав уже проходив до довгого листа нацвідбору на Євробачення. Він став одним з дев'ятки найкращих. За словами мами, цей досвід дав нові можливості та нових друзів.

— Після цього його запрошували. Вони зі Світланою Тарабаровою виступали на «Сніданку 1+1». Потім вони виступали взимку на різдвяних зустрічах з Віктором Павликом разом в одному номері. Друзі, яких він там зустрів, діти, з якими він познайомились, це однодумці, такі самі, як і він, з якими йому комфортно спілкуватись, — зазначила Катерина.

Цьогоріч хлопець знову опинився серед 15 відібраних учасників. Прослуховування відбулося у Києві у форматі концерту у ТРЦ із зірковим журі.

За кілька днів до прослуховування Владислав повернувся з міжнародного конкурсу в Іспанії. Там він здобув гран-прі.

— Там спершу давали по дві пісні. Було за дві пісні кожному давали. Я підходжу і мені дають чомусь за одну пісню перше місце. Я думаю: «А чого мені за одну пісню дали?». І в кінці мені гран-прі дали. Я був такий щасливий. Це було дуже круто, — розповів Владислав.

Владислав отримав гран-прі конкурсу в Іспанії. Фото з сімейного архіву

Цьогоріч до участі в конкурсі подали рекордні 642 заявки, однак до наступного етапу відібрали лише 15 юних виконавців.

Нагадаємо, 10-річна жителька Миколаєва Олівія Ткачик увійшла до довгого списку національного відбору на Дитяче Євробачення — 2026.