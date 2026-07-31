 10-річна співачка з Миколаєва пройшла до лонгліста Нацвідбору на «Дитяче Євробачення — 2026»

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Головна Новини Суспільство 10:45, 31 липня, 2026

10-річна співачка з Миколаєва пройшла до лонгліста Нацвідбору на «Дитяче Євробачення — 2026»

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Олівія Ткачик. Фото Суспільне мовленняОлівія Ткачик. Фото Суспільне мовлення

10-річна миколаївчанка Олівія Ткачик увійшла до лонгліста національного відбору на «Дитяче Євробачення — 2026».

Про це повідомляє Суспільне.

Загалом до довгого списку потрапили 15 юних виконавців із різних регіонів України. Олівія Ткачик займається вокалом із п'яти років, грає на фортепіано, танцює джаз-фанк та має сім авторських треків і альбом «Повертайся».

Співачка вже була півфіналісткою нацвідбору 2025 року, а також є амбасадоркою родинного благодійного фонду «Добро Є», у межах діяльності якого провела два сольні концерти.

Усі учасники лонглісту пройдуть прослуховування 26 липня в Києві. За їхніми результатами оберуть десятьох фіналістів для участі в навчальному таборі в Буковелі. Міжнародний фінал конкурсу відбудеться 24 жовтня на Мальті.

Нагадаємо, що Генеральний директор суспільного мовника Молдови Влад Цуркану оголосив про відставку після критики результатів голосування молдовського журі на фіналі «Євробачення-2026», де Україна не отримала жодного балу, а Румунія — лише три.
Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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