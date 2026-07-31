10-річна співачка з Миколаєва пройшла до лонгліста Нацвідбору на «Дитяче Євробачення — 2026»
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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10-річна миколаївчанка Олівія Ткачик увійшла до лонгліста національного відбору на «Дитяче Євробачення — 2026».
Про це повідомляє Суспільне.
Загалом до довгого списку потрапили 15 юних виконавців із різних регіонів України. Олівія Ткачик займається вокалом із п'яти років, грає на фортепіано, танцює джаз-фанк та має сім авторських треків і альбом «Повертайся».
Співачка вже була півфіналісткою нацвідбору 2025 року, а також є амбасадоркою родинного благодійного фонду «Добро Є», у межах діяльності якого провела два сольні концерти.
Усі учасники лонглісту пройдуть прослуховування 26 липня в Києві. За їхніми результатами оберуть десятьох фіналістів для участі в навчальному таборі в Буковелі. Міжнародний фінал конкурсу відбудеться 24 жовтня на Мальті.
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