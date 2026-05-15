Українська співачка Leléka стала фіналісткою Євробачення 2026
- Таміла Ксьонжик
10:10, 15 травня, 2026
Представниця України співачка Leléka пройшла до фіналу Євробачення за результатами другого півфіналу.
Про це стало відомо з прямої трансляції Євробачення 2026.
Україна змагається з піснею Ridnym. Постановку для виступу розробив режисер Ілля Дуцик, а разом із виконавицею на сцені виступав бандурист Ярослав Джусь. Музикант також створив аранжування партій бандури, що стали частиною композиції.
Під час виступу у Відні артистка виборола місце у вирішальному етапі шоу, де змагатиметься з учасниками з 25 країн. Разом з українкою до фіналу потрапили представники ще дев'яти держав, зокрема виконавці з Норвегії, Румунії та Данії.
Організатори вже провели жеребкування, за результатами якого Leléka виступить у першій частині гранд-фіналу під сьомим номером.
Остаточний список фіналістів сформувався після виступів усіх учасників півфіналів, а головна подія конкурсу відбудеться вже цієї суботи.
Нагадаємо, що напередодні співачка Lelеka, яка представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026», вирушила до Відня.
