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Польща встановила День пам’яті жертв Волинської трагедії: МЗС каже про упередженість

Люди з прапорами Польщі та України. Ілюстративне фото: PexelsЛюди з прапорами Польщі та України. Ілюстративне фото: Pexels

Міністерство закордонних справ України вважає, що рішення Польщі встановити день пам'яті жертв Волинської трагедії суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Відповідну заяву розмістила пресслужба відомства.

Раніше Сейм Польщі ухвалив рішення встановити 11 липня День пам'яті жертв так званого «геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки».

МЗС України, своєю чергою, розцінює рішення Сейму Польщі яке таке, що не сприятиме досягненню взаєморозуміння.

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«Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн. Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки», — заявили в МЗС.

Україна закликала Польщу утриматися від кроків, які можуть спричинити напруження у відносинах між країнами.

«Ще раз нагадуємо, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям серед поляків. Ворог у нас спільний — Росія», — наголосили в МЗС.

Нагадаємо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі воїнів Української повстанської армії встановили нову меморіальну дошку, де їх назвали «терористами».

Раніше Україна та Польща досягли домовленостей у перших рішеннях щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Переговори вели міністерства культури країн.

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