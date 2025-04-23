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У Польщі на могилі воїнів УПА з'явилася дошка, де їх назвали «терористами»

Нова дошка на могилі учасників УПА у Верхраті. Фото: ZlubaczowaНова дошка на могилі учасників УПА у Верхраті. Фото: Zlubaczowa

На горі Монастир у Польщі на братській могилі воїнів Української повстанської армії встановили нову меморіальну дошку, де їх назвали «терористами».

Про це повідомляє видання Zlubaczowa.

Хто саме встановив табличку, поки невідомо. Наразі польські правоохоронці вже займаються цією справою.

На дошці написано: «Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю».

Пам’ятник воїнам УПА, встановлений у 1990-х роках з ініціативи України, неодноразово ставав об’єктом вандалізму. Він увічнює пам’ять українських воїнів, які загинули у бою із загонами НКВС у березні 1945 року в Монастирських лісах.

У 2015 році невідомі пошкодили табличку з іменами бійців УПА, а хрест на могилі пофарбували в польські національні кольори, замінивши українську символіку на польську.

У 2020 році пам’ятник знову постраждав від вандалів: меморіальну дошку розбили, а її уламки скинули в яму. Згодом встановили нову двомовну дошку, але без імен загиблих воїнів УПА.

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