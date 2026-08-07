Це проміжний, але важливий результат, — у Миколаєві відремонтували дорогу до Матвіївського кладовища

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр Береза

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Йдеться про ділянку, що проходить територією міста, на ремонт якої з міського бюджету спрямували майже 4 мільйони гривень.

Про це повідомив голова адміністрації Центрального району Олександр Береза в коментарі «МикВісті».

За його словами, відремонтована ділянка є лише частиною дороги до кладовища, адже інший відрізок розташований на території Костянтинівської громади (зі сторони села Баловне), де місто поки не має право проводити роботи через відсутність необхідних рішень місцевої ради.

— Ми завершили ремонт тієї частини дороги, яка знаходиться в межах Миколаєва. Це проміжний, але важливий результат. Для реалізації цього проєкту депутати міської ради передбачили фінансування в бюджеті на 2026 рік, міський голова підтримав це рішення, а також були численні звернення від родин загиблих захисників, які порушували це питання. Завдяки спільним зусиллям вдалося виконати ці роботи, — зазначив Олександр Береза.

Водночас він пояснив, що повністю відремонтувати дорогу наразі неможливо, оскільки її друга частина проходить територією Костянтинівської громади.

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр Береза У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр Береза

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр Береза У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр Береза

За словами Олександра Берези, для початку робіт Костянтинівська громада має ухвалити рішення про передачу Миколаєву функцій замовника робіт. Однак зараз зробити це неможливо, адже в громаді вже кілька місяців не проводяться сесії, а триває процес створення військової адміністрації.

— Нам необхідне рішення громади, яке дозволить місту виступити замовником робіт. Поки такого рішення немає, ми юридично не можемо ремонтувати цю ділянку. Тому зараз вона очікує завершення всіх процедур у Костянтинівській громаді, — пояснив він.

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр Береза У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр Береза

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік передбачили близько 3,9 мільйона гривень на ремонт приблизно 450 метрів дороги до Новоматвіївського кладовища.

Також міська влада планувала вирішити питання облаштування майданчика для розвороту громадського транспорту біля кладовища.