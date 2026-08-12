Виконком затвердив новий склад експертно-громадської ради у Миколаєві

Виконком затвердив новий склад експертно-громадської ради. Фото: МикВісті

Експертно-громадська рада при виконкомі Миколаївської міськради оновила свій склад. До нього увійшли 25 представників громадських організацій та благодійних фондів.

Рішення про затвердження нових членів ради прийняли на засіданні виконкому сьогодні, 12 серпня, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, 24 липня провели установчі збори, де обрали новий склад ради.

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Сьогодні заступник директора департаменту міського голови Олена Дмитриченко розповіла, що у зборах взяли участь 46 кандидатів з 49, які подали документи для участі у складі ради. Рейтинговим голосуванням обрали новий склад ради, до якої увійшли 25 людей.

Оскільки спірних питань стосовно складу не було, виконкому запропонували затвердити склад експертно-громадської ради. Питань у членів виконкому не виникло, тому вони одноголосно підтримали проєкт.

Новий склад експертно-громадської ради при виконкомі Миколаєва тепер такий:

Віктор Алхімов — громадська спілка «Мережа правового розвитку». Єгор Андрєєв — благодійний фонд «Турбота єднає». Ольга Виноградова — громадська організація «Центр соціально-інклюзивної допомоги «Інвасервіс». Марина Волосюк — громадська організація «Асоціація випускників Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова». Тетяна Вязнікова — громадська організація «Взірець». Ратмир Гавеля — громадська організація «Влада Громад». Ігор Главацький — благодійний фонд «Карітас Миколаїв УГКЦ». Олександра Глизіна — громадська організація «Простір підтримки «Файта». Іван Коленченко — громадська організація «Миколаївська обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України». Олег Кречун — громадська організація «Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської міської територіальної громади». Артем Кривцов — громадська організація «Культурно-мистецька Асоціація «Арт-спокуса». Микола Лінчаковський — громадська організація «Ветеран Плюс». Олег Луговін — благодійна організація «Захист Вітчизни». Зінаїда Манюта — громадська організація «ОСББ Миколаєва». Оксана Петренко — громадська організація «Молодіжний клуб активного відпочинку». Юлія Покотило — благодійний фонд «Щедрик». Олександр Руснак — Миколаївська обласна організація Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер. Сергій Самоуков — Миколаївська асоціація територіальних громад «Солідарна Справа Громад». Сергій Синенко — громадська організація «Час збирати українців». Віктор Сікаленко — громадська організація «Центр навчання і освіти дорослих «Південь». Ольга Степанова — Відокремлений підрозділ Громадської організації «Захист Держави». Тетяна Тимошина — громадська спілка «Асоціація розвитку житлового фонду». Юрій Трусов — громадська організація «Мій напрям». Ігор Цвєтов — громадська організація «Страйкбольний клуб «Кобальт-Миколаїв». Юрій Шутяк — громадська організація «Миколаївська обласна організація Товариства сприяння обороні України».

Нагадаємо, у червні експертно-громадська рада при виконкомі звернулася до міського голови Олександра Сєнкевича з пропозицією запровадити більш прозору процедуру призначення керівника управління у справах фізичної культури і спорту та директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.