У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

У Миколаєві сформували новий склад Громадської експертної ради при виконавчому комітеті міської ради. До дорадчого органу увійшли 25 представників громадських організацій та благодійних фондів, при цьому до нового складу повторно увійшов лише один представник попередньої каденції.

Установчі збори з формування нового складу Громадської експертної ради відбулися у п'ятницю, 24 липня, пишуть «МикВісті».

Перед початком голосування учасники обрали лічильну комісію, після чого відбулося таємне голосування. Голова ініціативної групи Віктор Сікаленко повідомив, що спочатку планувалося сформувати раду у складі 20 осіб, однак виконком погодив збільшення її чисельності до 25 членів, щоб забезпечити ширше представництво громадськості.

До складу ради претендували 49 кандидатів, інформація про їхні біографії та громадські організації, які вони представляють, доступна за посиланням. Для обрання необхідно було набрати не менше 25 голосів.

За результатами голосування до нового складу ради увійшли 25 кандидатів. При цьому склад органу майже повністю оновився — із членів попередньої каденції до нього повторно обрали лише Олега Кречуна, який представляє ГО «Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської міської територіальної громади».

Решта членів попередньої ради, які повторно балотувалися, не набрали необхідної кількості голосів.

До нового складу увійшли представники благодійних фондів, ветеранських, молодіжних, соціальних, освітніх та інших громадських організацій Миколаєва:

Віктор Алхімов — 31 голос;

Єгор Андрєєв — 27;

Ольга Виноградова — 30;

Марина Волосюк — 43;

Тетяна Вязнікова — 28;

Ратмір Гавеля — 27;

Ігор Главацький — 29;

Олександра Глизіна — 26;

Сергій Кириленко — 27;

Олег Кречун — 36;

Артем Кривцов — 25;

Микола Лінчаковський — 29;

Олег Луговін — 27;

Зінаїда Манюта — 25;

Оксана Петренко — 30;

Юлія Покотило — 35;

Олександр Руснак — 30;

Сергій Самоуков — 31;

Сергій Синенко — 29;

Віктор Сікаленко — 26;

Ольга Степанова — 29;

Тетяна Тимошина — 27;

Юрій Трусов — 30;

Ігор Цвєтов — 34;

Юрій Шутяк — 39 голосів.

До складу ради не пройшли 24 кандидати, які не набрали необхідної кількості голосів.

Результати голосування, оголошені під час установчих зборів, є попереднім етапом формування ради. Остаточно новий склад буде затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради.

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Засідання з обрання нового складу Громадської експертної ради. Фото: МикВісті

Нагадаємо, попередній склад Громадської експертної ради працював у 2021–2026 роках За цей час її члени брали участь у підготовці рекомендацій для міської влади та роботі консультативно-дорадчих органів.