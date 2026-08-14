Суд відправив під варту начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали при отримані хабаря: він може вийти під заставу ₴4,6 млн

Суд відправив під варту начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали при отримані хабаря. Фото: Суспільне. Миколаїв

Сьогодні, 14 серпня, Центральний районний суд Миколаєві обрав запобіжний захід начальнику Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого затримали під час отримання 10 тисяч доларів хабара. Його відправили під варту із можливістю вийти під заставу 4 659 200 гривень.

Про це повідомляє «Суспільне. Миколаїв».

Справу розглядає суддя Олеся Демінська. Як повідомило видання, підозрюваний свою провину не визнає.

Прокурор Андрій Чорний заявив, що підозрюваний може переховуватися та впливати на свідків, а також перешкоджати розслідуванню. Тому вимагав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 4,6 мільйони гривень.

«За словами прокурора, вік та стан здоров'я підозрюваного дозволяють перебувати в слідчому ізоляторі», — написало видання.

Адвокат Володимир Тимошин просив суд врахувати матеріальний стан свого підзахисного, коли обиратимуть запобіжний захід. Розмір застави, яку вимагала прокуратура, він вважав завеликим.

Суддя, заслухавши всі сторони, визначила начальнику обласного ТЦК запобіжний захід — тримання під вартою 60 днів з можливістю внесення застави 1400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 4 659 200 гривень.

Якщо затриманий внесе заставу, він має не покидати межі Миколаєва та повідомляти про зміну місця проживання.

Що відомо про затримання начальника обласного ТЦК

Нагадаємо, що начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.









