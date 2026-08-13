Суддя з Первомайська заявила про тиск через земельні справи екснардепа Корнацького: прокуратура відкрила провадження

Суддя Тетяна Маржина. Фото: ВККС

Голова Первомайського міськрайонного суду Тетяна Маржина заявила про системний медійний тиск з боку екснардепа Аркадія Корнацького через судові спори щодо земель на Миколаївщині. Вища рада правосуддя назвала його дії втручанням в роботу суду та звернулася до Офісу Генпрокурора для розслідування справи.

Про це свідчить акт ВРП від 11 серпня, пишуть «МикВісті».

Підставою для звернення судді стало поширення в соцмережах та медіа блогів Аркадія Корнацького із заголовками на кшталт «Скотське правосуддя-2», «За скотське правосуддя починає доганяти розплата» тощо. У публікаціях він звинувачував Тетяну Маржину у причетності до «рейдерського захоплення земель», «куплених» рішеннях суду, дозволяв собі персональні образи й погрози звільненням на адресу судді та її родини.

У ВРП вважають, що подібна інформаційна кампанія, спрямована на підрив авторитету правосуддя У ВРП вважають, що подібна інформаційна кампанія, спрямована на підрив авторитету правосуддя У ВРП вважають, що подібна інформаційна кампанія, спрямована на підрив авторитету правосуддя

Цьому передувала справа, яка перебувала у провадженні Первомайського суду. Йдеться, зокрема, про позов № 484/5719/15-ц щодо земельних ділянок, у якій оскаржувались державні акти на право приватної власності на землю та державну реєстрацію прав. Відповідачами у ній є, серед інших, 773 громадяни.

Справу розглядав суддя Володимир Закревський, але 24 січня 2024 року заявив про самовідвід. 15 грудня 2025 року справа перейшла до Маржиної. Однак через конфлікт інтересів — призначення керівницею апарату суду особи, яка є однією з відповідачів у справі, Тетяна Маржина та всі інші судді Первомайського міськрайонного суду ще навесні 2026 року взяли самовідвід, а справи передали до Врадіївського районного суду.

Однак, як наголосила суддя, публічна кампанія тривала. 9 червня 2026 року вона дізналася про низку публікацій Корнацького у Facebook та медіа, у яких йшлось про судові рішення у земельному спорі. ВРП пише, у них Аркадій Корнацький звинувачував суддів та інших посадовців у «куплених» рішеннях, рейдерському захопленні землі, маніпуляціях з автоматизованим розподілом справ та діяльності в інтересах окремих підприємств. Також у публікаціях містилися образливі висловлювання та погрози щодо Маржиної.

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Суддя наголосила, що подібний тиск є спробою позапроцесуального впливу на суддів, які зараз розглядають земельні справи, та залякуванням власників паїв.

«Це приватні публікації, які містять образи і погрози. Системність таких публікацій на інформаційному порталі свідчить про порушення гарантій незалежності суддів, а також має ознаки інформаційної кампанії, спрямованої на підрив авторитету судді, суду, правосуддя, є ознакою впливу на суддю та втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя», — зазначається в поясненнях Тетяни Маржиної.

Миколаївська обласна прокуратура 22 липня 2026 року відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України «Втручання в діяльність судових органів».

Крім того, Вища рада правосуддя звернулась до Офісу Генерального прокурора з вимогою взяти розслідування кримінального провадження під свій контроль.

Нагадаємо, у 2025 році Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата Аркадія Корнацького за незаконне отримання компенсації за житло та зловживання владою. Його зобов’язали повернути державі понад 900 тисяч гривень, а також призначили реальний строк ув’язнення.