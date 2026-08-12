«Миколаївські парки» подали до суду на активіста, який критикує їхню роботу

Активіст Дмитро Рябченко (посередині на фото) заявив, що КП «Миколаївські парки» хоче через суд змусити його спростувати інформацію з його публікацій у Facebook. Фото: архів МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» подало до суду на миколаївського активіста Дмитра Рябченка через його дописи у Facebook. У підприємстві вважають, що активіст поширює недостовірну інформацію та таким чином шкодить його діловій репутації.

Про це Дмитро Рябченко розповів у відео, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, показавши частину позовної заяви.

За словами Дмитра Рябченка, у позові підприємство зазначає, що він «з невідомих мотивів, в яких прослідковується особиста неприязнь» намагається дискредитувати роботу КП «Миколаївські парки» та поширює про нього недостовірну інформацію в соціальних мережах.

— Так ось, тут сталося таке веселе дійство. КП «Парки», моє улюблене підприємство, подало на мене до суду. Ось, дивіться, цілу справу зшили... Зачитую вам: «Тривалий час Дмитро Рябченко, надалі відповідач, з невідомих мотивів, в яких прослідковується особиста неприязнь, намагається дискредитувати роботу комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївські парки» та підірвати ділову репутацію комунального підприємства, безпосередньо висвітлюючи та поширюючи недостовірну, неправдиву інформацію в інтернеті, на сторінках соціальної мережі Facebook», – зачитав частину позову КП «Миколаївські парки» до Дмитра Рябченка.

Дмитро Рябченко заявив, що багаторічна критика роботи підприємства, зокрема щодо збереження дерев у Миколаєві, тепер стала приводом для судового позову.

— Уявляєте? Виявляється, те, що ми з ними стільки років боролися, те, що я врятував тисячі дерев від них, ті ж платани на вулиці Соборній, вибачте, я не накручую, це моє досягнення, так би мовити. Потім люди підтягнулись, завдяки всім нам ми врятували платани на Соборній та ще тисячі дерев, — сказав Дмитро Рябченко.

Він також заявив, що через його діяльність екологічні інспектори складали протоколи щодо КП «Миколаївські парки».

— Завдяки мені складено на КП «Парки», напевно, не менше 15 протоколів екоінспекторами і так далі. Звісно, виходить, що я своєю діяльністю хотів і постійно хочу їх дискредитувати. В принципі, так, вони прекрасно працюють, тут я згоден. Миколаївці, ось до всіх вас звертаюся люди працюють, озеленюють місто, роблять його прекрасним, борються за кожне дерево. А тут з'явився Дмитро Рябченко і почав їх дискредитувати. І настільки вже дискредитував, що вони змушені були подати на мене до суду, — заявив активіст.

Дмитро Рябченко також зачитав інший фрагмент позову, у якому, за його словами, підприємство стверджує, що він «системно розповсюджує стосовно позивача недостовірну інформацію, яка принижує ділову репутацію КП «Миколаївські парки».

— Мені сподобалась ця фраза, що я маю вплив на всіх користувачів Facebook». Дмитре Чучмаю, ну ви мені лестите. Якби я мав вплив на всіх користувачів, уявляєте, яка це була б монетизація? Це, напевно, 1,5 мільярда у Facebook або мільярд. Я написав про КП «Парки» — 1,5 мільярда прочитали і одразу прийшли б кошти і на ці гроші висадили б дерева. Дмитре Олександровичу, треба мене підвищувати. Правильно? Треба збільшувати мені кількість підписників. А то у мене їх мало, нещасних скільки там тисяч. А тепер ось буде — раз я маю вплив на всіх користувачів Facebook, — сказав він.

Дмитро Рябченко припустив, що справа може завершитися вимогою публічно спростувати його заяви або вибачитися перед підприємством.

— Ну що робити? Яка буде вимога суду, то доведеться вибачатися. Уявляєте? Вибачатися, молити, просити. Ну що робити? Правда повинна восторжествувати. Правильно, миколаївці? Так що буду тримати вас у курсі, обов'язково буде відеозасідання суду, тому що ви повинні всі знати, як я обгадив, дискредитував комунальне підприємство. Воно ж усім подобається. А я, маючи завдання від агентів Кремля, судячи з усього, ганьбив це підприємство, — іронічно додав активіст.

Наприкінці Дмитро Рябченко заявив, що у позові заскринені його дописи, а також містяться вимоги щодо спростування інформації.

Як відомо, у березні 2026 року депутатка Миколаївської обласної ради від «Європейської солідарності» Алла Ряжських подала до суду на колишню колегу та лікарку Світлану Федорову, вимагаючи спростування та компенсацію моральної шкоди у 100 тисяч гривень за захист честі й гідності. У липні 2026-го Інгульський районний суд Миколаєва частково задовольнив цей позов: Федорову зобов'язали записати відео зі спростуванням щодо депутатки облради Ряжських.

Нагадаємо, у 2025-2026 роках КП «Миколаївські парки» неодноразово ставало приводом для критики через якість роботи. Ще влітку 2025-го з'ясувалося, що весною в місті не висадили жодного дерева, а на проспекті Центральному засохла бірючина — кущі, якими КП хотіло замінити чавунний паркан і закупило за 1,5 мільйона гривень у межах угоди на 3,5 мільйона. У грудні 2025-го підрядник, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі, пошкодив коріння семи дерев. На початку 2026 року в підприємстві заявляли, що з 1 січня повністю відмовились від підрядників і всі роботи виконують самотужки, а також анонсували ідею вирощувати квіти у власних теплицях. Втім уже наприкінці березня в КП визнали брак фінансування на висадку деревхотіли знести як аварійні, хоча екоінспекція наполягала на фаховій експертизі.