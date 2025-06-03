Цієї весни «Миколаївські парки» не висадили по місту жодного дерева

Висадка дерев у Миколаєві у 2024 році. Фото: Миколаївська міська рада

Навесні 2025 року в Миколаєві не було висаджено жодного дерева.

Про це йдеться у відповіді Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на інформаційний запит голови громадської організації «Медичний контроль та захист прав» Дмитра Рябченка.

У документі за підписом директора департаменту Дмитра Бездольного зазначається, що за інформацією КП «Миколаївські парки», підприємство з березня по травень цього року не проводило висадку дерев у місті.

«Комунальне міське підприємство «Миколаївські парки», що фінансується на рік в районі 150 мільйонами гривень, та створене для озеленення міста та догляду за насадженнями — за цей рік не посадило жодного дерева в місті! У місті, де на кожному кварталі маса порожнього місця для дерев — і можна садити десятки тисяч саджанців. Де помітно змінилися кліматичні умови і пил і спека з кожним роком все більше», — прокоментував Дмитро Рябченко.

Офіційна відповідь Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві жителі занепокоєні вирубкою дерев і початком будівельних робіт по вулиці Соборній та вимагають від влади пояснень.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

В свою чергу жителі Інгульського району звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції «ОККО».