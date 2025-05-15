Миколаївці зібрали 500 підписів під зверненням до Сєнкевича щодо планів з будівництва АЗС у зеленій зоні на Кобера

Мешканці Інгульського району виступають проти забудови земельної ділянки між заводом «Зоря» та багатоповерхівками. Фото: «МикВісті»

Жителі Інгульського району звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції «ОККО» на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера.

Відповідне звернення до мера міста є у розпорядженні «МикВісті».

У листі жителі району та працівники АТ НВКТ «Зоря»-«Машпроект» виступають проти запланованої вирубки 182 дерев, серед яких дуби віком 40–60 років. Місцева громада наголошує, що ця територія є зеленою зоною, і знищення дерев погіршить екологічну ситуацію, особливо в районі, де вже є промислові підприємства.

«Наші багатоповерхові будинки по провулку Кобера і прилеглі вулиці приватного сектору Садки, розташовані безпосередньо впритул до заводу АТ НВКГ «Зоря»-«Машпроект», яке має гальванічне та металургійне виробництво. Саме для недопущення скологічного погіршення навколишнього середовища. разом з будуванням заводу навколо нього 60 років тому було висаджено дубову діброву, як найкраще дерево-захисник. Крім того навколо мікрорайону розташовані й інші підприємства, такі як Інститут імпульсних технологій, молокозавод, нафтобаза, переробні підприємства харчової промисловості. Їх діяльність також впливає на екологічну систему мікрорайону», — пишуть місцеві мешканці.

Автори звернення зазначають, що земля раніше мала статус зеленої зони, а екологічна експертиза перед ухваленням рішення про вирубку не проводилася. У листі вони просять владу зупинити будівництво та зберегти зелені насадження. Звернення підтримало 512 місцевих мешканців.

Копія звернення місцевих мешканців до Олександра Сєнкевича Копія звернення місцевих мешканців до Олександра Сєнкевича Копія звернення місцевих мешканців до Олександра Сєнкевича

Нагадаємо, що в Інгульському районі Миколаєва розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Дубовий гай на перетині проспекту Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті Дубовий гай на перетині проспекту Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті Дубовий гай на перетині проспекту Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті

Рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.