 У Бузькому лимані через удар дрона стався витік пального

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Головна Новини Екологія 11:11, 12 серпня, 2026

У Бузькому лимані через удар дрона стався витік пального

Витік пального у Бузькому лимані через удар дрона. Ілюстративне фото tripmustgoonВитік пального у Бузькому лимані через удар дрона. Ілюстративне фото tripmustgoon

Унаслідок влучання дрона в судно 17 липня у Бузькому лимані стався витік пального з пошкодженого рятувального плоту.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Забруднення охопило 900 квадратних метрів водної поверхні. За розрахунками екологічних інспекторів, сума завданих довкіллю збитків становить понад 53 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Бузькому лимані у Миколаєві виявили забруднену воду, схожу на каналізаційні стоки. Екологи з’ясовують, як вони потрапили у водойму.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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