У Бузькому лимані через удар дрона стався витік пального
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Унаслідок влучання дрона в судно 17 липня у Бузькому лимані стався витік пального з пошкодженого рятувального плоту.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Забруднення охопило 900 квадратних метрів водної поверхні. За розрахунками екологічних інспекторів, сума завданих довкіллю збитків становить понад 53 тисячі гривень.
Нагадаємо, що у Бузькому лимані у Миколаєві виявили забруднену воду, схожу на каналізаційні стоки. Екологи з’ясовують, як вони потрапили у водойму.
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