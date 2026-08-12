У Бузькому лимані через удар дрона стався витік пального

Витік пального у Бузькому лимані через удар дрона. Ілюстративне фото tripmustgoon

Унаслідок влучання дрона в судно 17 липня у Бузькому лимані стався витік пального з пошкодженого рятувального плоту.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Забруднення охопило 900 квадратних метрів водної поверхні. За розрахунками екологічних інспекторів, сума завданих довкіллю збитків становить понад 53 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Бузькому лимані у Миколаєві виявили забруднену воду, схожу на каналізаційні стоки. Екологи з’ясовують, як вони потрапили у водойму.