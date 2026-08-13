 «Якщо місто сьогодні не може бути ефективним господарем, майно варто приватизувати»: Фалько про малу приватизацію у Миколаєві

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Головна Новини Самоврядування 7:26, 13 серпня, 2026

«Якщо місто сьогодні не може бути ефективним господарем, майно варто приватизувати»: Фалько про малу приватизацію у Миколаєві

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько підтримав малу приватизацію у місті. Скриншот з відео ТРК «МАРТ »Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько підтримав малу приватизацію у місті. Скриншот з відео ТРК «МАРТ»

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько вважає, що малу приватизацію у місті потрібно продовжувати, якщо є об'єкти, цікаві для бізнесу. На початку цей процес проходив добре, однак зараз не всі депутати голосують за перелік майна, яке пропонують приватизувати.

Про це сказав Дмитро Фалько в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ».

На сесії міськради Миколаєва 6 серпня були питання щодо малої приватизації майна. Але депутати їх не підтримали. Дмитро Фалько пояснив це можливими технічними або іншими причинами. Адже депутати не пояснюють, чому не голосують.

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— У нас на початку мала приватизація стартувала дуже добре. Надходження від деяких об'єктів перевищували очікування в десятки, а то і в сотні разів. А при цьому у нас закріплено рішенням міської ради, що ці кошти від приватизації будуть використовуватись на підтримку сил оборони, — сказав секретар міськради.

Як зазначив Дмитро Фалько, депутати не пояснюють причини, чому не голосують.

— Відповідно, як то кажуть, одні плюси, мінусів немає, але разом з тим деякі депутати утримуються від голосування. Яка у них мотивація? Ніхто ані в сесійній залі, ані на комісіях, ані будь-де не озвучує своєї позиції, чому саме так вони ставляться до цього питання, — додав Дмитро Фалько.

На його думку, потрібно голосувати за малу приватизацію у місті.

— Я вважаю, що потрібно голосувати. Я вважаю, що якщо десь у нас є сьогодні об'єкти, які можуть бути затребувані з боку населення, з боку бізнесу... У нас є гарні приклади, коли ті приміщення, які були приватизовані, потім стали краще, сьогодні є окрасою: приємно приїжджати, дивитися. Тож, якщо місто сьогодні не може бути ефективним господарем, то варто майно приватизувати. За отримані гроші підтримати наших захисників, а також дати приватному бізнесу сьогодні зробити щось гарне, те, що буде центром тяжіння для людей. І власне дозволить заробляти так само, — сказав Дмитро Фалько.

Він відповів і на зауваження депутатів, що продавати майно міста не на часі, оскільки через війну ціна низька.

— Невідомо, коли тоді ця ціна підросте, по-перше. А по-друге, тоді і у нас і інші потреби теж будуть. Тобто умовно в пропорції нічого не зміниться. Так само все буде, — зазначив секретар міськради.

Мала приватизація у Миколаєві

Нагадаємо, у травні 2025 року Миколаївська міськрада затвердила перелік з 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. Кошти від продажу планували спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

У липні Миколаївська міськрада погодила продаж ще 15 комунальних приміщень, що підлягають приватизації. Загальна стартова вартість лотів — близько 8 мільйонів гривень.

У лютому 2026-го міська влада підготувала до продажу ще 52 об'єкти комунального майна — від колишніх котелень і насосних станцій до адмінбудівель та нежитлових приміщень у різних районах міста.

Вже протягом кількох сесій міськради влітку депутати не змогли погодити зміни до переліку об'єктів малої приватизації.

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Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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