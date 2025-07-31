У Миколаєві виставляють на продаж ще 15 комунальних об’єктів: стартова ціна — майже ₴8 млн

Приміщення коммунальної власності, які виставили на аукціон. Фото: закупівлі

Миколаївська міськрада погодила продаж ще 15 комунальних приміщень, що підлягають приватизації. Загальна стартова вартість лотів — близько 8 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ухвалили 31 липня під час сесії, повідомляють «МикВісті».

Перед голосуванням депутати депутат Артем Ільюк запропонував зробити паузу та не погоджувати нові об'єкти, щоб оцінити результати перших аукціонів:

— Може, нам треба зробити паузу на декілька місяців. Подивитися, як усе пройшло, почути доповідь, побачити цифри, а потім уже доформувати більші пакети, — зазначив він.

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У відповідь заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова повідомила, що з початку кампанії вже проведено 14 аукціонів (один не відбувся), п’ятеро покупців сплатили повну суму, і до бюджету міста вже надійшло майже 20 мільйонів гривень. У серпні планується ще близько 20 аукціонів.

— У деяких випадках вартість об’єктів на торгах зростає не в рази, а в десятки разів від балансової, — додала вона.

Один із прикладів — продаж 44 м² за 115 тисяч доларів, тобто понад 3 доларів за квадратний метр. За словами депутата Федора Панченка, це свідчить про високий інтерес до окремих лотів, але не варто очікувати однакового ажіотажу на всі об’єкти.

— Наприклад, Погранична 69а/4 стартова ціна 413 тисяч 163 гривні, отримали вартість без ПДВ 1,5 мільйона гривень. В три рази збільшилась вартість. Спаська 52/14, ми стартанули з 287 тисяч гривень, а закінчили 2 мільйона 285 тисяч гривень без ПДВ. Середня вартість за квдаратний метр десь 600 доларів. Аукціон по Космонавтів 142/10, він не є показовим, але вартість квадратного метра 1663 доларів без ПДВ, – зазначила Тетяна Дмитрова.

На аукціон виставлять такі об’єкти:

Миколаїв, вул. 11 Лінія, 80 — адміністративна будівля, службові будівлі та споруди, 445,8 кв.м Миколаїв, пр. Богоявленський, 37/3 — частина нежитлових приміщень підвалу та першого поверху, 782,9 кв.м Миколаїв, вул. Соборна, 2/2 — нежитлові приміщення 1 поверху, 31,2 кв.м Миколаїв, вул. Євгенія Логінова (Крилова), 17/1 — нежитлові приміщення, 106,6 кв.м Миколаїв, вул. Космонавтів, 53/1-ж — нежитлові приміщення, 134,9 кв.м Миколаїв, вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 27/7 — нежитлові приміщення, 267,7 кв.м Миколаїв, вул. Котельна, 1/1 — нежитлове приміщення 1 поверху, 7,1 кв.м Миколаїв, вул. Космонавтів, 53/1-к — нежитлові приміщення, 34,8 кв.м Миколаїв, вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 47 Б — нежитлова будівля, 47,8 кв.м Миколаїв, вул. Скульптора Ізмалкова, 132 — нежитлові приміщення, 176,7 кв.м Миколаїв, вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 98б/4 — частина нежитлових приміщень 1 поверху, 134,4 кв.м (аукціон з умовами) Миколаїв, пр. Центральний, 9/11а — нежитлові приміщення, 68,6 кв.м Миколаїв, вул. Пилипа Орлика, 106 — адміністративна будівля та комплекс споруд, 736,6 кв.м Миколаїв, вул. Вадима Благовісного (Нікольська), 67/3 — нежитлові приміщення підвалу та 1 поверху, 336,1 кв.м Миколаїв, вул. Робоча, 3/1 — нежитлові приміщення цокольного поверху, 261,8 кв.м.

Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

До вже затвердженого списку увійшли: