 Велосипедист із Південноукраїнська здолав 7500 км Європою та увійшов до топ-15 заїзду

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Головна Новини Суспільство 3:19, 13 серпня, 2026

Велосипедист із Південноукраїнська здолав 7500 км Європою та увійшов до топ-15 заїзду

Велосипедист із Південноукраїнська проїхав 15 країн. З особистого архіву Олексія ВолобуєваВелосипедист із Південноукраїнська проїхав 15 країн. З особистого архіву Олексія Волобуєва

54-річний працівник Південноукраїнської АЕС Олексій Волобуєв подолав 7500 кілометрів за 32 дні в межах міжнародного велозаїзду North Cape–Tarifa. У червні 2026 року він став єдиним представником України серед 75 учасників із 31 країни та посів 14-те місце у загальному заліку.

Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Маршрут пролягав від півночі до півдня Європи через гірські райони та тунелі. Волобуєв зазначив, що захопився велоспортом у 2020 році з 100-кілометрової дистанції, після чого приєднався до Миколаївського клубу бреветчиків-рандоннерів та поступово збільшував відстані.

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Під час заїзду найбільшою перешкодою для спортсмена стала 40-градусна спека, через яку іспанські поліцейські навіть зупиняли його для перевірки стану здоров'я.

Крім того, ще до початку змагань виникли проблеми з логістикою: під час перельоту до Норвегії авіаперевізник не встиг вчасно доставити його велосипед через коротку пересадку між рейсами.

Велосипед був обладнаний флягами для рідини, нарамною сумкою з павербанком та переднім баулом зі спальним мішком.

Переважну більшість ночей велосипедист проводив просто неба на зупинках чи лавочках, використовуючи надувний матрац, і лише раз на кілька днів зупинявся в готелях.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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