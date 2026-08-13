Велосипедист із Південноукраїнська здолав 7500 км Європою та увійшов до топ-15 заїзду
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
-
54-річний працівник Південноукраїнської АЕС Олексій Волобуєв подолав 7500 кілометрів за 32 дні в межах міжнародного велозаїзду North Cape–Tarifa. У червні 2026 року він став єдиним представником України серед 75 учасників із 31 країни та посів 14-те місце у загальному заліку.
Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».
Маршрут пролягав від півночі до півдня Європи через гірські райони та тунелі. Волобуєв зазначив, що захопився велоспортом у 2020 році з 100-кілометрової дистанції, після чого приєднався до Миколаївського клубу бреветчиків-рандоннерів та поступово збільшував відстані.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Під час заїзду найбільшою перешкодою для спортсмена стала 40-градусна спека, через яку іспанські поліцейські навіть зупиняли його для перевірки стану здоров'я.
Крім того, ще до початку змагань виникли проблеми з логістикою: під час перельоту до Норвегії авіаперевізник не встиг вчасно доставити його велосипед через коротку пересадку між рейсами.
Велосипед був обладнаний флягами для рідини, нарамною сумкою з павербанком та переднім баулом зі спальним мішком.
Переважну більшість ночей велосипедист проводив просто неба на зупинках чи лавочках, використовуючи надувний матрац, і лише раз на кілька днів зупинявся в готелях.
Останні новини про: Південноукраїнськ
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.