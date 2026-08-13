Велосипедист із Південноукраїнська здолав 7500 км Європою та увійшов до топ-15 заїзду

Велосипедист із Південноукраїнська проїхав 15 країн. З особистого архіву Олексія Волобуєва

54-річний працівник Південноукраїнської АЕС Олексій Волобуєв подолав 7500 кілометрів за 32 дні в межах міжнародного велозаїзду North Cape–Tarifa. У червні 2026 року він став єдиним представником України серед 75 учасників із 31 країни та посів 14-те місце у загальному заліку.

Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Маршрут пролягав від півночі до півдня Європи через гірські райони та тунелі. Волобуєв зазначив, що захопився велоспортом у 2020 році з 100-кілометрової дистанції, після чого приєднався до Миколаївського клубу бреветчиків-рандоннерів та поступово збільшував відстані.

Під час заїзду найбільшою перешкодою для спортсмена стала 40-градусна спека, через яку іспанські поліцейські навіть зупиняли його для перевірки стану здоров'я.

Крім того, ще до початку змагань виникли проблеми з логістикою: під час перельоту до Норвегії авіаперевізник не встиг вчасно доставити його велосипед через коротку пересадку між рейсами.

Велосипед був обладнаний флягами для рідини, нарамною сумкою з павербанком та переднім баулом зі спальним мішком.

Переважну більшість ночей велосипедист проводив просто неба на зупинках чи лавочках, використовуючи надувний матрац, і лише раз на кілька днів зупинявся в готелях.