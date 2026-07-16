У Південноукраїнську за ₴6,6 млн планують відремонтувати дорогу вздовж проспекту Незалежності

Проспект Незалежності у Південноукраїнську, скриншот з google maps

У Південноукраїнську планують витратити 6,6 мільйона гривень на ремонт проспекту Незалежності. За ці кошти мають усунути просідання та провали на дорозі й укласти новий шар асфальту на пошкоджених ділянках.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — комунальне підприємство «Служба комунального господарства» Південноукраїнської міської ради.

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Згідно з технічним завданням, підрядник має відфрезерувати пошкоджене дорожнє покриття на площі 5725 квадратних метрів, після чого укласти новий верхній шар гарячого асфальтобетону. Після завершення ремонту виконавець також повинен прибрати територію, де проводилися роботи.

Завершити ремонт планують до 10 вересня 2026 року.

Наразі триває прийом тендерних пропозицій. Підрядника, який виконуватиме роботи, визначать після 24 липня.

А що з ремонтом доріг у Миколаєві?

Після цьогорічної зими на дорогах Миколаєва з'явились глибокі ями через вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти, якими засипали асфальтне покриття.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у бюджеті міста наразі немає коштів на поточний та капітальний ремонти доріг. Він зауважив, що у бюджеті є лише 20 мільйонів гривень виключно на ямковий ремонт доріг на весь рік.

Водночас у коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів, що масового ямкового ремонту на дорогах Миколаєва не буде ще близько місяця через нестабільні погодні умови та вологість основи доріг.

На початку березня комунальники почали виконувати ямковий ремонт на проспекті Центральному.

А з бюджету Миколаєва вирішили виділити 14 мільйонів гривень на аварійний та ямковий ремонт доріг.

Станом на травень 2026 року у Миколаєві відремонтували понад 8,5 тисячі квадратних метрів аварійної ямковості доріг. Водночас комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» оголосило тендер на ліквідацію ямковості та інших деформацій асфальтобетонного покриття в Миколаєві. На роботи планують спрямувати понад 3 мільйони гривень.