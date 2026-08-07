«Відтягуємо на кінець року», — Сєнкевич пояснив низькі показники виконання бюджету Управлінням капбудівництва

Олександр Сєнкевич пояснив низькі показники виконання бюджету Управління капбудівництва. Фото: архів МикВісті

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що низькі показники виконання бюджету окремими структурними підрозділами, зокрема Управлінням капітального будівництва, пов'язані з тим, що місто відкладає оплату виконаних робіт через дефіцит коштів.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

За словами Олександра Сєнкевича, місто свідомо відкладає оплату більшості капітальних робіт, оскільки насамперед спрямовує кошти на виплату заробітної плати та оплату комунальних послуг.

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— Ну, немає такого. У нас бюджет збалансований, і більшість капітальних робіт оплачуються наприкінці року. А так як у нас є брак коштів і кошти використовуються на оплату праці і комунальних послуг, то ми не намагаємося поспішати чи підганяти тих, хто робить роботи, щоб їм скоріше виплатити кошти. Навпаки, відтягуємо це на кінець року, — сказав він.

Водночас мер прокоментував низький рівень виконання бюджету Управлінням капітального будівництва, який станом на липень становив близько 6%.

— У нього виконання робіт там на рівні 40%. Знову ж таки, ми не виплачуємо йому кошти. У нього є платіжки, які ми готові оплатити, але для цього по окремих об'єктах зсуваємо ліміти на ці місяці і оплачуємо конкретно пооб'єктно, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що «МикВісті» раніше писали про низькі показники виконання бюджету Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, роботу якого координує заступник міського голови Сергій Коренєв. Станом на 1 серпня управління використало лише 22 мільйони гривень із передбачених на рік 234,6 мільйона, або 9,5% бюджетних призначень. Це був найнижчий показник серед усіх структурних підрозділів міської ради.

Варто зазначити, що за умови, що протягом другого півріччя управління збереже такий самий темп виконання бюджету, можна очікувати, що підсумками 2026 року невикористаними залишаться близько 200 мільйонів гривень.

Під час апаратної наради 4 серпня міський голова Олександр Сєнкевич попросив Сергія Коренєва прозвітувати про реалізацію проєктів та розповісти, які об'єкти планують завершити до кінця року.

Проблема низького освоєння бюджетних коштів для УКБ не нова. За підсумками 2025 року управління використало лише 142,7 мільйона гривень із запланованих 235 мільйонів, або 60,7% бюджету. У 2024 році рівень виконання бюджету становив 32%, а у 2023 році — 32,4%.

Коментуючи ці показники на початку року, Олександр Сєнкевич пояснював їх проблемами з підрядниками, тоді як в Управлінні капітального будівництва наголошували, що оцінювати їхню роботу лише за відсотком виконання бюджету некоректно.