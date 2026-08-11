Потрійний астрономічний збіг: в обсерваторії розповіли, чи зможуть миколаївці спостерігати сонячне затемнення, Персеїди та парад планет

В обсерваторії розповіли, чи зможуть миколаївці побачити сонячне затемнення. Ілюстративне фото fbc.net.ua

У середу, 12 серпня, спостерігатиметься одразу три природні явища: сонячне затемнення, метеорний потік Персеїди, а також парад планет.

«МикВісті» дізналися у співробітників обсерваторії, чи зможуть спостерігати миколаївці за цими явищами та коли саме.

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення, коли тінь Місяця закриє Сонце, буде видно в Україні тільки частково: а саме над західною частиною. Його можна буде спостерігати приблизно між 20:10 та 20:19 за київським часом. Максимальна фаза на заході країни — у Львові та Ужгороді — очікується приблизно о 20:43 – 20:47. У центральних та північних регіонах, наприклад, у Києві чи Вінниці, можливо буде побачити менш ніж 3-7% фази близько 20:18 – 20:24, після чого Сонце сховається за горизонт.

Сонячне затемнення у містах України. Фото: Київський планетарій

Як розповіли в обсерваторії, на сході та півдні України затемнення практично не буде видно, тому що Сонце зайде за горизонт раніше або на самому початку затемнення. Тобто у Миколаєві є мала ймовірність його побачити. Але в обсерваторії попередили: якщо хтось захоче спостерігати за затемненням, потрібно обов'язково захистити очі.

— Миколаївці зможуть спостерігати максимум одну хвилину, але це буде на самому заході сонця. Можливо, його буде видно на рівній місцевості на височині, — розповіли в обсерваторії.

Крім того, у Києві проводитимуть онлайн-зустріч «Серпневе небо: Персеїди та затемнення Сонця», де буде лекція перед затемненням.

Метеорний потік Персеїди

Завідувач лабораторії «Астрономічна обсерваторія імені Нікфіора Каліненкова» НУК імені адмірала Макарова, інженерка-дослідниця Миколаївської астрономічної обсерваторії Ольга Сергієнко розповіла «МикВісті», що метеорний потік Персеїди насправді не має нічого спільного із зорепадом, як його зазвичай називають.

— Метеорний потік до зорей немає ніякого стосунку. Це частинки від ядра комети. Походження саме цього метеорного потоку — це комета Свіфта-Туттля. Вона кожні 136 років наближається до Землі. Впродовж орбіти комети розтрощується її ядро. І коли Земля проходить цю ділянку, ці маленькі частинки врізаються в атмосферу, прогорають, і ми бачимо такі красиві явища, нібито падаюча зірка, — зазначила Ольга Сергієнко.

Вона звернула увагу, що метеорних потоків багато, але Персеїди на слуху, оскільки потік яскравий та влітку є сприятливі умови для спостереження.

Максимальний потік буде 12-13 серпня. За ним можна почати спостерігати і ввечері, але у другій половині ночі його буде краще видно.

Метеорний потік Персеїд. Ілюстративне фото 24 канал

Персеїди можна побачити неозброєним оком навіть у місті, оскільки освітлення вимикають. Спалахи є дуже швидкими, тому у телескоп їх можна не побачити. Як розповіли в обсерваторії, якщо направити телефон або камеру у небо, то кожні 2-3 секунди можна зафіксувати спалахи.

Парад планет

Ольга Сергієнко розповіла, що на заході сонця зараз можна побачити Венеру. Вона з'являється на небі першою та яскраво сяє.

— Якщо ви берете якусь оптику, то ви можете побачити таке явище, як фаза. Для внутрішніх планет, як Меркурій і Венера, ви можете як і для Місяця бачити певну фазу. Тобто, серп Венери, або чверть Венери, або три чверті, — розповіла Ольга Сергієнко.

Умовний парад з шістьох планет миколаївці зможуть спостерігати з 11 по 13 серпня. Ольга Сергієнко уточнила, що істинний парад планет, коли вони стають в одну лінію, є рідкісним явищем, яке триває менше секунди.

Під ранок можна буде побачити Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Дивитися потрібно буде у східну частину неба і повернутися до південного заходу.

Як зазначила Ольга Сергієнко, приблизно з третьої ночі можна буде спостерігати Марс, Сатурн, Уран, Нептун.

Марс і Сатурн видно неозброєним оком. А у бінокль можна буде побачити кільця Сатурна, як розповіла науковиця.

Щоб побачити Уран, теж буде достатньо бінокля, але Нептун буде видно через невеликий телескоп.

Юпітер та Меркурій з'являться низько над горизонтом під ранок, за 30-40 хвилин до сходу сонця: Меркурій вище, Юпітер нижче.

Науковиця попередила про безпеку під час спостережень:

— Це напрямок на Сонце. В жодному разі через оптику напряму на Сонце не можна дивитися. Обов'язково фільтр і бажано на вході, тобто окуляр не може перегріватися. Якщо дивитися на Меркурій через бінокль, то дуже обережно, щоб не було прямого напряму. Тобто при спостереженні Меркурія і Юпітера уважно придивлятися, коли саме з'явиться сонце на горизонті. Краще перші п'ять-сім хвилин. Далі дуже обережно. Особливо діти, — додала Ольга Сергієнко.

Раніше повідомлялося, що пік метеорного потоку Персеїди у 2026 році припаде на ніч із 12 на 13 серпня, коли за сприятливих умов можна буде побачити до 100 метеорів за годину.