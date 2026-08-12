Люди стоять під сонцем і у негоду: у Миколаєві разом з кіоском демонтували зупинку

Кіоск із зупинкою, який демонтували по вул. 9-й Воєнній. Скриншот Google Maps

На перетині вулиць 9-а Воєнна та Костянтинівська (Бондаренка) у Миколаєві демонтували кіоск, а разом з ним і зупинковий комплекс. Тепер з департаментом містобудування та адміністрацією Центрального району мають з'ясувати, хто прибрав зупинку та чи є кошти на встановлення нової.

Про це йшла мова під час засідання виконкому 12 серпня, пишуть «МикВісті».

За словами секретаря Миколаївської міськради Дмитра Фалька, разом з кіоском прибрали навіс та лавки. Тому тепер людям незручно чекати транспорт.

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— Залишився бетонний фундамент, на якому люди стоять під сонцем, негодою і чекають транспорт. У цьому випадку з прагненням зробити краще зробили для людей гірше, — розповів секретар міськради.

На його думку, перед демонтажем потрібно було передбачити заміну зупинкового комплексу і дізнатися, чи є для цього кошти у бюджеті.

Директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що перевірять, хто проводив демонтаж.

— Коли закінчується термін дії документів на землекористування, є обов'язок суб'єкта господарювання самому його прибрати, — відповів Євген Поляков.

За його словами, підприємства, які проводять демонтаж, прибирають кіоски, але залишають зупиночні комплекси. Також було озвучено, що за встановлення зупинок відповідають адміністрації районів.

Зрештою вирішили, що це питання обговорять з головою адміністрації Центрального району Олександром Березою, і він має доповісти меру Олександру Сєнкевичу.

Нагадаємо, 8 липня виконком ухвалив рішення про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд. Зокрема було прийнято рішення демонтувати зупиночний комплекс з вбудованим торговим кіоском по вулиці Великій Морській ріг вулиці Садової у напрямку руху до центру міста.