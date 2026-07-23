 Кіоски, павільйон та зупиночний комплекс: у Миколаєві мають демонтувати 8 споруд

  • четвер

    23 липня, 2026

  • 17.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 23 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 17.7° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 8:43, 23 липня, 2026

Кіоски, павільйон та зупиночний комплекс: у Миколаєві мають демонтувати 8 споруд

Кіоск по вул. Садовій. Фото: МикВістіКіоск по вул. Садовій. Фото: МикВісті

У чотирьох районах Миколаєва збираються демонтувати вісім тимчасових споруд. Мова йде про зупиночний комплекс, кіоски, літній майданчик та торговельний павільйон.

Рішення про демонтаж виконком ухвалив 22 липня, передають «МикВісті».

Директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор міста Євген Поляков зазначив, що рішення про демонтаж ухвалили за зверненнями адміністрації Заводського району та у контакт-центр. Деякі об'єкти з'являються повторно, тому їх теж мають демонтувати.

Реклама

— Всі рішення стосуються звільнення комунальної землі від самочинного розміщення тимчасових споруд, — сказав Євген Поляков.

У Корабельному районі мають прибрати торговельний павільйон «Ласунчик» біля будинку №32 по вул. Металургів такіоск по вул. Олега Кравця, поблизу житлового будинку № 170.

В Інгульському районі під демонтаж потрапила тимчасова споруда по вул. Ігоря Бедзая, 240 поблизу АТБ.

У Центральному районі рішення про демонтаж стосується кіоску по вул. 9 Воєнній ріг вул. Костянтинівської та літнього майданчика по вул. Соборній біля нежитлових приміщень №5-В.

У Заводському районі під демонтаж потрапили кіоски по вул. Садовій ріг вул. Пограничної, на Привокзальній площі та зупинковий комплекс по вул. Ковальській ріг вул. 1 Слобідської у напрямку руху від центру міста.

Демонтувати їх мають до 31 грудня. Департамент містобудування та архітектури має визначити, хто прибере споруди.

Нагадаємо, на засіданні виконкому 8 липня погодили демонтаж 8 тимчасових споруд у Миколаєві. Прибрати мають незаконно встановлені гараж, металевий паркан, зупиночний комплекс, кіоски та торговельний павільйон у різних частинах міста.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Демонтаж

У Миколаєві за півтора року демонтували понад 130 незаконно встановлених МАФів, — головний архітектор
Власники пообіцяли зрізати за вихідні незаконну огорожу за зупинкою на Соборній
Зупиночний комплекс, кіоски та гараж: що виконком погодив демонтувати у Миколаєві
Реклама
Читайте також:
новини
У Баштанці шукають тих, хто скидає каналізацію в центральний ставок

Альона Коханчук
новини
У Заводському районі запланували поточний ремонт проїздів на ₴10 млн: де саме

Юлія Лук’яненко
новини
Виконком Миколаєва погодив трирічну програму співфінансування ремонту пожежних систем у висотках

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві «Центр захисту тварин» захищатиме громаду в судах у справах про знущання над тваринами

Таміла Ксьонжик
новини
Жителям Тернівки зроблять перерахунок за вивезення сміття через подвійні платіжки

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Демонтаж

Зупиночний комплекс, кіоски та гараж: що виконком погодив демонтувати у Миколаєві
Власники пообіцяли зрізати за вихідні незаконну огорожу за зупинкою на Соборній
У Миколаєві за півтора року демонтували понад 130 незаконно встановлених МАФів, — головний архітектор

За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», балістикою та FPV-дронами

Виконком Миколаєва погодив понад ₴430 тис. матеріальної допомоги жителям міста

У Баштанці шукають тих, хто скидає каналізацію в центральний ставок