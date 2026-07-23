Кіоски, павільйон та зупиночний комплекс: у Миколаєві мають демонтувати 8 споруд

Кіоск по вул. Садовій. Фото: МикВісті

У чотирьох районах Миколаєва збираються демонтувати вісім тимчасових споруд. Мова йде про зупиночний комплекс, кіоски, літній майданчик та торговельний павільйон.

Рішення про демонтаж виконком ухвалив 22 липня, передають «МикВісті».

Директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор міста Євген Поляков зазначив, що рішення про демонтаж ухвалили за зверненнями адміністрації Заводського району та у контакт-центр. Деякі об'єкти з'являються повторно, тому їх теж мають демонтувати.

Реклама

— Всі рішення стосуються звільнення комунальної землі від самочинного розміщення тимчасових споруд, — сказав Євген Поляков.

У Корабельному районі мають прибрати торговельний павільйон «Ласунчик» біля будинку №32 по вул. Металургів такіоск по вул. Олега Кравця, поблизу житлового будинку № 170.

В Інгульському районі під демонтаж потрапила тимчасова споруда по вул. Ігоря Бедзая, 240 поблизу АТБ.

У Центральному районі рішення про демонтаж стосується кіоску по вул. 9 Воєнній ріг вул. Костянтинівської та літнього майданчика по вул. Соборній біля нежитлових приміщень №5-В.

У Заводському районі під демонтаж потрапили кіоски по вул. Садовій ріг вул. Пограничної, на Привокзальній площі та зупинковий комплекс по вул. Ковальській ріг вул. 1 Слобідської у напрямку руху від центру міста.

Демонтувати їх мають до 31 грудня. Департамент містобудування та архітектури має визначити, хто прибере споруди.

Нагадаємо, на засіданні виконкому 8 липня погодили демонтаж 8 тимчасових споруд у Миколаєві. Прибрати мають незаконно встановлені гараж, металевий паркан, зупиночний комплекс, кіоски та торговельний павільйон у різних частинах міста.