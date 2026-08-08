Миколаївські веслувальники показали найкращий результат на чемпіонаті України з початку повномасштабної війни

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

В Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаївщини здобули 12 медалей — чотири золоті, п’ять срібних та три бронзові.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що цей результат став найкращим виступом веслувальників області на чемпіонаті України з початку повномасштабної війни за кількістю золотих нагород.

Призерами змагань стали:

Олександр Гарцев — чотири медалі у змаганнях на байдарці: К2-200 — золото, К1-200 — срібло, К4-500 — срібло, К2-200 — бронза;

Ксенія Цомпель — три медалі у змаганнях на байдарці: К4-200 — золото, К4-500 — срібло, К2-200 — бронза;

Давид Лупін — дві медалі у змаганнях на байдарці: К4-200 — золото, К2-500 — срібло;

Дмитро Деревінський — дві медалі у змаганнях на каное: С2-1000 — золото, С4-500 — бронза;

Дмитро Чернецький — одну медаль у змаганнях на каное: С2-1000 — срібло.

Веслувальниця Ольга Цомпель. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Нагадаємо, миколаївські спортсмени Ксенія Байло та Олексій Середа стали чемпіонами Європи у змішаних синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.