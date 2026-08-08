 Миколаївські веслувальники показали найкращий результат на чемпіонаті України з початку повномасштабної війни

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Головна Новини Спорт 11:26, 08 серпня, 2026

Миколаївські веслувальники показали найкращий результат на чемпіонаті України з початку повномасштабної війни

фото: Веслувальниця Ольга Цомпель. Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

В Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаївщини здобули 12 медалей — чотири золоті, п’ять срібних та три бронзові.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що цей результат став найкращим виступом веслувальників області на чемпіонаті України з початку повномасштабної війни за кількістю золотих нагород.

Призерами змагань стали:

  • Олександр Гарцев — чотири медалі у змаганнях на байдарці: К2-200 — золото, К1-200 — срібло, К4-500 — срібло, К2-200 — бронза;
  • Ксенія Цомпель — три медалі у змаганнях на байдарці: К4-200 — золото, К4-500 — срібло, К2-200 — бронза;
  • Давид Лупін — дві медалі у змаганнях на байдарці: К4-200 — золото, К2-500 — срібло;
  • Дмитро Деревінський — дві медалі у змаганнях на каное: С2-1000 — золото, С4-500 — бронза;
  • Дмитро Чернецький — одну медаль у змаганнях на каное: С2-1000 — срібло.
Веслувальниця Ольга Цомпель.Веслувальниця Ольга Цомпель. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіМиколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської області

Нагадаємо, миколаївські спортсмени Ксенія Байло та Олексій Середа стали чемпіонами Європи у змішаних синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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