Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської ради

Миколаївська спортсменка Ксенія Цомпель стала триразовою призеркою чемпіонату України з веслування на байдарках і каное. Змагання завершилися 2 серпня в Умані.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Представниця КДЮСШ «Олімп» здобула три нагороди у складі різних екіпажів.

Спортсменка посіла:

перше місце — у заїзді К-4 серед жінок на дистанції 200 метрів;

друге місце — у К-4 серед жінок на дистанції 500 метрів;

третє місце — у ХК-2 у змішаному заїзді на 200 метрів.

До змагань спортсменку готувала тренерка Ольга Цомпель.

Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялося, що в Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаївщини здобули 12 медалей — чотири золоті, п’ять срібних та три бронзові.