 Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України

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Головна Новини Спорт 21:43, 11 серпня, 2026

Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України

Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської радиМиколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської ради

Миколаївська спортсменка Ксенія Цомпель стала триразовою призеркою чемпіонату України з веслування на байдарках і каное. Змагання завершилися 2 серпня в Умані.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Представниця КДЮСШ «Олімп» здобула три нагороди у складі різних екіпажів.

Спортсменка посіла:

  • перше місце — у заїзді К-4 серед жінок на дистанції 200 метрів;
  • друге місце — у К-4 серед жінок на дистанції 500 метрів;
  • третє місце — у ХК-2 у змішаному заїзді на 200 метрів.
  • До змагань спортсменку готувала тренерка Ольга Цомпель.
Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської радиМиколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялося, що в Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаївщини здобули 12 медалей — чотири золоті, п’ять срібних та три бронзові.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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