Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України
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- Альона КоханчукРепортерка
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Миколаївська спортсменка Ксенія Цомпель стала триразовою призеркою чемпіонату України з веслування на байдарках і каное. Змагання завершилися 2 серпня в Умані.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Представниця КДЮСШ «Олімп» здобула три нагороди у складі різних екіпажів.
Спортсменка посіла:
- перше місце — у заїзді К-4 серед жінок на дистанції 200 метрів;
- друге місце — у К-4 серед жінок на дистанції 500 метрів;
- третє місце — у ХК-2 у змішаному заїзді на 200 метрів.
- До змагань спортсменку готувала тренерка Ольга Цомпель.
Раніше повідомлялося, що в Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаївщини здобули 12 медалей — чотири золоті, п’ять срібних та три бронзові.
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