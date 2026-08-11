 У Миколаєві на 6 годин перекриють рух на чотирьох вулицях через велогонку

  • вівторок

    11 серпня, 2026

  • 23.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 серпня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 23.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 8:05, 11 серпня, 2026

У Миколаєві на 6 годин перекриють рух на чотирьох вулицях через велогонку

У Миколаєві 18 серпня перекриють чотири вулиці через велогонку. Архівне фото МикВістіУ Миколаєві 18 серпня перекриють чотири вулиці через велогонку. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві 18 серпня тимчасово обмежать рух транспорту на чотирьох вулицях через проведення Відкритого чемпіонату Миколаївської області в гонці критеріум до Дня Незалежності.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Рух транспорту обмежать 18 серпня з 08:00 до 14:00 на таких ділянках:

  • вулиця Набережна — від вулиці 2 Слобідської до вулиці 1 Слобідської;

  • вулиця 1 Слобідська — від вулиці Набережної до вулиці 68 Десантників;

  • вулиця 68 Десантників — від вулиці 1 Слобідської до вулиці 2 Слобідської;

  • вулиця 2 Слобідська — від вулиці Набережної до вулиці 68 Десантників.

Зазначені ділянки визначать пішохідними зонами. Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству доручать встановити транспортні огородження та відповідні дорожні знаки, які унеможливлять рух автомобілів на цих ділянках.

Охорону громадського порядку та контроль за дорожнім рухом забезпечуватиме патрульна поліція.

Нагадаємо, що з 29 липня по 2 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед юніорів та юніорок. Змагалися 15 команд з різних областей. Спортсменки з Миколаївщини завоювали кілька призових місць.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Спорт

Двічі чемпіон Європи: шашкіст із Миколаєва здобув два золота у Таллінні
European Aquatics знову визнала миколаївця Середу найкращим спортсменом Європи 2025
Волейболісти з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України
Реклама
Читайте також:
новини
У Вознесенську облаштували локацію з фонтаном: рятувальники кажуть, що заблокований пожежний резервуар

Юлія Лук’яненко
новини
Департамент соцзахисту Миколаєва віддасть ₴4 млн за послуги асистента дитини громадській організації, створеній місяць тому

Юлія Лук’яненко
новини
Викрутили лампи й пошкодили майно. У міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі Миколаєва

Альона Коханчук
новини
На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень: як пропонують розподілити медзаклади

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Волейболісти з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України
European Aquatics знову визнала миколаївця Середу найкращим спортсменом Європи 2025
Двічі чемпіон Європи: шашкіст із Миколаєва здобув два золота у Таллінні

«Дивно читати, як місто називають брудним ті, хто кидає сміття під ноги», — Сєнкевич звернувся до миколаївців

Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду

12 годин тому

В ОВА шукають підрядника, який за ₴816 тис. перевірятиме якість ремонту доріг Миколаївщини

Юлія Бойченко

Головне сьогодні