У Миколаєві на 6 годин перекриють рух на чотирьох вулицях через велогонку

У Миколаєві 18 серпня перекриють чотири вулиці через велогонку. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві 18 серпня тимчасово обмежать рух транспорту на чотирьох вулицях через проведення Відкритого чемпіонату Миколаївської області в гонці критеріум до Дня Незалежності.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Рух транспорту обмежать 18 серпня з 08:00 до 14:00 на таких ділянках:

вулиця Набережна — від вулиці 2 Слобідської до вулиці 1 Слобідської;

вулиця 1 Слобідська — від вулиці Набережної до вулиці 68 Десантників;

вулиця 68 Десантників — від вулиці 1 Слобідської до вулиці 2 Слобідської;

вулиця 2 Слобідська — від вулиці Набережної до вулиці 68 Десантників.

Зазначені ділянки визначать пішохідними зонами. Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству доручать встановити транспортні огородження та відповідні дорожні знаки, які унеможливлять рух автомобілів на цих ділянках.

Охорону громадського порядку та контроль за дорожнім рухом забезпечуватиме патрульна поліція.

Нагадаємо, що з 29 липня по 2 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед юніорів та юніорок. Змагалися 15 команд з різних областей. Спортсменки з Миколаївщини завоювали кілька призових місць.