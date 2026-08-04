 Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку

  • вівторок

    4 серпня, 2026

  • 24.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 серпня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 24.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Спорт 4:18, 04 серпня, 2026

Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку

Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуМиколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту

З 29 липня по 2 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед юніорів та юніорок. Змагалися 15 команд з різних областей. Спортсменки з Миколаївщини завоювали кілька призових місць.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуМиколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуМиколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуМиколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту

Спортсмени змагалися в індивідуальних та командних дисциплінах. Представниці Миколаївщини вибороли призові місця:

  • Аліна Сметана стала триразовою срібною призеркою чемпіонату України у гонці кейрін, гонці гіт та спринті;
  • Аніта Лазаренко виборола три бронзові нагороди у гонці кейрін, груповій гонці на очки та гонці гіт;
  • Аніта Лазаренко, Аліна Сметана, Анастасія Цимбал та Єлизавета Гулак стали бронзовими призерками у командній гонці переслідування;
  • Аніта Лазаренко, Аліна Сметана та Анастасія Цимбал вибороли третє місце у командному спринті;
  • Аліна Сметана та Аніта Лазаренко також стали бронзовими призерками у гонці Медісон.
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуМиколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуМиколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуМиколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту

Нагадаємо, вихованцю Миколаївської СДЮСШОР з велосипедного спорту Олексію Кіцаку присвоїли почесне звання «Майстер спорту України». Цьогоріч спортсмен здобув перемогу на Відкритому чемпіонаті України з велокросу, який проходив у Миколаєві, а також виборов срібну медаль чемпіонату України з велосипедного спорту на критому треку.

Також повідомлялося, що миколаївська велосипедистка, майстер спорту України міжнародного класу та спортсменка національної збірної Анна Колижук отримала важку травму хребта під час міжнародних велоперегонів в Італії. Для спортсменки відкрили збір коштів на лікування та реабілітацію.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Спорт

Українка Шеремет здобула золото на чемпіонаті Європи-2026 з академічного паравеслування
У Корабельному районі Миколаєва повністю відкачали воду з поля стадіону у спортшколі №5
Херсонська спортсменка завоювала дві бронзи на чемпіонаті світу зі стрільби по рухомій мішені
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві жителі Тернівки поскаржилися на стихійне сміттєзвалище

Аліна Квітко
новини
У Корабельному районі Миколаєва повністю відкачали воду з поля стадіону у спортшколі №5

Аліса Мелікадамян
новини
Для очищення Південного Бугу запланували заходів майже на ₴29 млрд

Юлія Бойченко
новини
Для госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять нові ліфти за ₴3,2 млн

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві чоловіка вкусив собака: він заявляє, що тварину навмисно нацькували, поліція склала адмінпротокол

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Херсонська спортсменка завоювала дві бронзи на чемпіонаті світу зі стрільби по рухомій мішені
У Корабельному районі Миколаєва повністю відкачали воду з поля стадіону у спортшколі №5
Українка Шеремет здобула золото на чемпіонаті Європи-2026 з академічного паравеслування

У Миколаєві жителі Тернівки поскаржилися на стихійне сміттєзвалище

У Миколаївському районі росіяни атакували порт — пошкоджені два цивільних судна

9 годин тому

Зеленський звільнив Стефанишину з посади посла у США

Головне сьогодні