Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту

З 29 липня по 2 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед юніорів та юніорок. Змагалися 15 команд з різних областей. Спортсменки з Миколаївщини завоювали кілька призових місць.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту

Спортсмени змагалися в індивідуальних та командних дисциплінах. Представниці Миколаївщини вибороли призові місця:

Аліна Сметана стала триразовою срібною призеркою чемпіонату України у гонці кейрін, гонці гіт та спринті;

Аніта Лазаренко виборола три бронзові нагороди у гонці кейрін, груповій гонці на очки та гонці гіт;

Аніта Лазаренко, Аліна Сметана, Анастасія Цимбал та Єлизавета Гулак стали бронзовими призерками у командній гонці переслідування;

Аніта Лазаренко, Аліна Сметана та Анастасія Цимбал вибороли третє місце у командному спринті;

Аліна Сметана та Аніта Лазаренко також стали бронзовими призерками у гонці Медісон.

Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспорту

Нагадаємо, вихованцю Миколаївської СДЮСШОР з велосипедного спорту Олексію Кіцаку присвоїли почесне звання «Майстер спорту України». Цьогоріч спортсмен здобув перемогу на Відкритому чемпіонаті України з велокросу, який проходив у Миколаєві, а також виборов срібну медаль чемпіонату України з велосипедного спорту на критому треку.

Також повідомлялося, що миколаївська велосипедистка, майстер спорту України міжнародного класу та спортсменка національної збірної Анна Колижук отримала важку травму хребта під час міжнародних велоперегонів в Італії. Для спортсменки відкрили збір коштів на лікування та реабілітацію.