Юний шахіст із Миколаївщини виборов «срібло» чемпіонату Європи
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Шахіст із Миколаївської області Павло Узун став срібним призером командного чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років у складі збірної України.
Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської обласної військово адміністрації.
Командний чемпіонат Європи з шахів серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 12 та до 18 років проходив із 26 липня по 1 серпня у чеському місті Пардубіце.
У складі української команди Павло Узун разом із Денисом Фаркашем, Олександром Шабуніним та Артемом Кучером виборов срібні медалі у категорії серед юнаків до 12 років.
Загалом збірна України успішно виступила на континентальній першості, здобувши чотири нагороди. Українські шахісти стали чемпіонами Європи серед юнаків і дівчат до 18 років, а також вибороли срібні медалі серед юнаків і дівчат до 12 років.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську у червні також проходив молодіжний чемпіонат України з шашок-100, який зібрав найсильніших юних спортсменів країни. Тоді миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув три нагороди.
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