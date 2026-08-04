 Юний шахіст із Миколаївщини виборов «срібло» чемпіонату Європи

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Головна Новини Спорт 14:21, 04 серпня, 2026

Юний шахіст із Миколаївщини виборов «срібло» чемпіонату Європи

Павло Узун став срібним призером командного чемпіонату Європи. Фото: Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАПавло Узун став срібним призером командного чемпіонату Європи. Фото: Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

Шахіст із Миколаївської області Павло Узун став срібним призером командного чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років у складі збірної України.

Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської обласної військово адміністрації.

Командний чемпіонат Європи з шахів серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 12 та до 18 років проходив із 26 липня по 1 серпня у чеському місті Пардубіце.

Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА
Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

У складі української команди Павло Узун разом із Денисом Фаркашем, Олександром Шабуніним та Артемом Кучером виборов срібні медалі у категорії серед юнаків до 12 років.

Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА
Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

Загалом збірна України успішно виступила на континентальній першості, здобувши чотири нагороди. Українські шахісти стали чемпіонами Європи серед юнаків і дівчат до 18 років, а також вибороли срібні медалі серед юнаків і дівчат до 12 років.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську у червні також проходив молодіжний чемпіонат України з шашок-100, який зібрав найсильніших юних спортсменів країни. Тоді миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув три нагороди.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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