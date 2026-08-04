 Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту

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Головна Новини Спорт 19:09, 04 серпня, 2026

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту

Вихованці СДЮСШОР з велоспорту вибороли медалі на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту, що присвячені Дню міста, які проходили 1–2 серпня у місті Знам'янка.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

В індивідуальній гонці на час призерами стали:

  • Мардиросян Аміна, у категорії жінки та юніорки;

  • Шульгіна Луіза, у категорії дівчата 2010–2011;

  • Дворецька Єва, у категорії дівчата 2014-2015.

У груповій гонці призерами стали Мардиросян Аміна, яка здобула золоту медаль та Шульгіна Луіза, яка посіла третє місце.

Спортсменок підготували тренери — Кость Віталій Андрійович та Кравцов Олександр Іванович.

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що з 29 липня по 2 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед юніорів та юніорок. Змагалися 15 команд з різних областей. Спортсменки з Миколаївщини завоювали кілька призових місць.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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