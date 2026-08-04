Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Вихованці СДЮСШОР з велоспорту вибороли медалі на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту, що присвячені Дню міста, які проходили 1–2 серпня у місті Знам'янка.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
В індивідуальній гонці на час призерами стали:
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Мардиросян Аміна, у категорії жінки та юніорки;
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Шульгіна Луіза, у категорії дівчата 2010–2011;
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Дворецька Єва, у категорії дівчата 2014-2015.
У груповій гонці призерами стали Мардиросян Аміна, яка здобула золоту медаль та Шульгіна Луіза, яка посіла третє місце.
Спортсменок підготували тренери — Кость Віталій Андрійович та Кравцов Олександр Іванович.
Нагадаємо, що з 29 липня по 2 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту на критому треку серед юніорів та юніорок. Змагалися 15 команд з різних областей. Спортсменки з Миколаївщини завоювали кілька призових місць.
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