Веслувальники з Миколаївщини стали призерами чемпіонату України

В місті Умань з 29 липня по 2 серпня пройшов чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Миколаївські спортсмени стали призерами змагань.

Про це повідомили в Миколаївській обласній організації ФСТ «Динамо» України.

За результатами чемпіонату миколаївські динамівці вибороли такі нагороди:

Дмитро Деревинський — 1 місце (С-2, 1000 метрів);

Дмитро Чернецький — 2 місце (С-2, 1000 метрів);

Дмитро Деревинський — 3 місце (ХС-4, 500 метрів).

Миколаївські веслувальники стали призерами чемпіонату України. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ "Динамо" України

Нагадаємо, що у Парижі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, який стартував 31 липня. За два дні змагань українські стрибуни у воду вже здобули дві бронзові нагороди, до яких долучилися миколаївські спортсмени Олексій Середа та Ксенія Байло.