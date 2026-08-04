 Веслувальники з Миколаївщини стали призерами чемпіонату України

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Головна Новини Спорт 20:17, 04 серпня, 2026

Веслувальники з Миколаївщини стали призерами чемпіонату України

В місті Умань з 29 липня по 2 серпня пройшов чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Миколаївські спортсмени стали призерами змагань.

Про це повідомили в Миколаївській обласній організації ФСТ «Динамо» України.

За результатами чемпіонату миколаївські динамівці вибороли такі нагороди:

  • Дмитро Деревинський — 1 місце (С-2, 1000 метрів);

  • Дмитро Чернецький — 2 місце (С-2, 1000 метрів);

  • Дмитро Деревинський — 3 місце (ХС-4, 500 метрів).

Миколаївські веслувальники стали призерами чемпіонату України. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ Миколаївські веслувальники стали призерами чемпіонату України. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ "Динамо" України

Нагадаємо, що у Парижі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, який стартував 31 липня. За два дні змагань українські стрибуни у воду вже здобули дві бронзові нагороди, до яких долучилися миколаївські спортсмени Олексій Середа та Ксенія Байло.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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