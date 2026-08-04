Веслувальники з Миколаївщини стали призерами чемпіонату України
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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В місті Умань з 29 липня по 2 серпня пройшов чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Миколаївські спортсмени стали призерами змагань.
Про це повідомили в Миколаївській обласній організації ФСТ «Динамо» України.
За результатами чемпіонату миколаївські динамівці вибороли такі нагороди:
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Дмитро Деревинський — 1 місце (С-2, 1000 метрів);
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Дмитро Чернецький — 2 місце (С-2, 1000 метрів);
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Дмитро Деревинський — 3 місце (ХС-4, 500 метрів).
Нагадаємо, що у Парижі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, який стартував 31 липня. За два дні змагань українські стрибуни у воду вже здобули дві бронзові нагороди, до яких долучилися миколаївські спортсмени Олексій Середа та Ксенія Байло.
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