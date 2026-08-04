Головний архітектор Миколаєва вважає, що на місці зруйнованої будівлі ОВА має бути пам‘ятник війні

Загальноміський меморіал війни має з'явитися на місці зруйнованої будівлі ОВА. Фото: архів МикВісті

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков вважає, що загальноміський меморіал, присвячений сучасній російсько-українській війні, має бути розташований у центрі міста — на місці руйнованої будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Про це він заявив під час апаратної наради в мерії Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Пояснюючи ситуацію навколо меморіалу на Херсонському шосе, Євген Поляков зазначив, що частина містян помилково вважає його єдиним майбутнім меморіалом російсько-української війни у Миколаєві, через що й виникають дискусії.

— Люди думають, що це єдиний меморіальний комплекс або пам'ятник сучасній російсько-українській війні, який буде в Миколаєві. Це не так. Загальноміський меморіал повинен бути в центрі — на території, де стоять залишки обласної адміністрації, місці найбільшої загибелі цивільних людей, — наголосив Євген Поляков.

Саме біля будівлі Миколаївської ОВА до російського удару знаходився меморіальний комплекс «Струни пам'яті», присвячений загиблим військовослужбовцям Миколаївщини, а поруч розташований меморіал на честь 68 ольшанців. Крім того, на цій території у 2024 році відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.

Водночас він зазначив, що кожен район міста також потребує власних місць пам'яті, і меморіал на Херсонському шосе є саме таким локальним проєктом.

За словами заступника міського голови Сергія Коренєва, проєктування меморіалу вже завершено. Місто отримало повний комплект проєктно-кошторисної документації, яка фактично пройшла експертизу. Наразі триває внутрішній моніторинг вартості матеріалів відповідно до вимог законодавства. Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт становить 57 мільйонів гривень.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві планували створити постійний меморіал на честь полеглих захисників, однак реалізацію проєкту вирішили відкласти до завершення війни.

Також повідомлялося, що у Миколаєві планують створити місце пам’яті на честь військових, які були або залишаються в російському полоні. Локацію обрали на бульварній частині вулиці Садової. Місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону, буде облаштовуватись на бульварі вулиці Садової від вулиці Спаської до Манганаріївського скверу («Серце міста») з можливим розширенням.

Вже у липні почали громадське обговорення з приводу назви бульварної зони по вулиці Садовій між вулицями Спаською та Вадима Благовісного.