За пів року КП «Миколаївські парки» так і не українізували меморіальну стелу ольшанців у Миколаєві

КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: "МикВісті"

За 5 місяців комунальне підприємство «Миколаївські парки» так і не замінило напис на Меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців російські літери на українські.

Про це свідчать фото, зроблені кореспондентом «МикВісті».

Нагадаємо, 4 травня, перед днями Памʼяті та Перемоги КП «Миколаївські парки» вирішили українізувати напис на комплексі. Загалом роботи оцінили у 618 тисяч гривень. Тоді літери зняли й передали до музею, проте станом за жовтень напис й досі не оновили.

КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Згідно з документацією тендеру, підрядник повинен був замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину» ще до 31 травня 2025 року. Окрім цього мали зняти радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).

КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Зазначимо, що меморіал увічнює подвиг загону десантників під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського, які героїчно загинули під час Другої світової війни, визволяючи Миколаїв.

Раніше «МикВісті» також писали, що у Миколаєві не встигли українізувати стелу ольшанців до дня Пам’яті та Перемоги. 8 травня квіти покладали перед роздрукованим банером із візуалізацією майбутньої стели.