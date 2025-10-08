  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 14°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За пів року КП «Миколаївські парки» так і не українізували меморіальну стелу ольшанців у Миколаєві

КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: "МикВісті"

За 5 місяців комунальне підприємство «Миколаївські парки» так і не замінило напис на Меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців російські літери на українські.

Про це свідчать фото, зроблені кореспондентом «МикВісті».

Нагадаємо, 4 травня, перед днями Памʼяті та Перемоги КП «Миколаївські парки» вирішили українізувати напис на комплексі. Загалом роботи оцінили у 618 тисяч гривень. Тоді літери зняли й передали до музею, проте станом за жовтень напис й досі не оновили.

КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: "МикВісті"
КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Згідно з документацією тендеру, підрядник повинен був замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину» ще до 31 травня 2025 року. Окрім цього мали зняти радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).

КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото:КП «Миколаївські парки» так і не українізували стелу ольшанців Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Зазначимо, що меморіал увічнює подвиг загону десантників під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського, які героїчно загинули під час Другої світової війни, визволяючи Миколаїв.

Раніше «МикВісті» також писали, що у Миколаєві не встигли українізувати стелу ольшанців до дня Пам’яті та Перемоги. 8 травня квіти покладали перед роздрукованим банером із візуалізацією майбутньої стели.

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

«Об'єми великі, ми не встигаємо», — директор КП «Парки» пояснив, чому у центрі Миколаєва лежить опале листя
«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання
«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі
Реклама

Читайте також:

новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі
«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання
«Об'єми великі, ми не встигаємо», — директор КП «Парки» пояснив, чому у центрі Миколаєва лежить опале листя

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

11 годин тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні