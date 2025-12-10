Єрмолаєв звинуватив КП «Миколаївські Парки» у закупівлі прибиральної техніки за завищеною ціною. Фото: архів МикВісті

Директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради Андрій Єрмолаєв звинуватив комунальне підприємство «Парки» та посадовців у можливому «відмиванні мільйонів» міського бюджету під час закупівлі комунальної техніки за завищеною цінною.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Андрія Єрмолаєва, на найближчу сесію міськради, 11 грудня, знову винесуть питання про погодження кредиту для КП «Парки» на 45 мільйонів гривень, які планують витратити на придбання чотирьох машин CITY RANGER 3070 та навісного обладнання. Тобто приблизно по 11 мільйонів гривень за одиницю.

— За основу цього рішення беруть «успішний досвід» минулого року, коли КП «Парки» вже брало кредит і купувало такі самі машини. Але тоді за приблизно ті самі гроші купили 5 машин, а зараз пропонують 4. Тобто платимо більше – отримуємо менше. Вже тут виникає питання: куди дівається різниця? — написав він

Директор антикорупційного департаменту порівняв закупівлі з іншими містами. Він нагадав, що у листопаді минулого року КП «Парки» купили 5 машин, при чому кожна обійшлася місту приблизно по 8 мільйонів гривень.

— Я спеціально перевірив, за якою ціною таку ж техніку купували в інших містах, і знайшов закупівлю, де таку саму машину придбали менш ніж за 5 мільйонів гривень. І це при тому, що там купували одну машину, а ми – п’ять. Логічно було б очікувати знижку за обсяг, а не націнку у мільйони. Нам можуть розповідати про «інші комплектації», «курс долара» і «навіське обладнання». Але цифри вперті: курс долара зріс приблизно на 16%, а ціна машини у нас чомусь вища на 60%, навісне обладнання не коштує кілька мільйонів за комплект, — пояснив він.

Андрій Єрмолаєв також навів скриншот із закордонного майданчика продажів, де, за його словами, вартість аналогічної машини з мінімальним пробігом значно нижча.

— Думаю правоохоронним органам не важко буде промоніторити ціни на такі машини за кордоном, а також глянути на митну декларацію і з'ясувати за якою ціною завезли в Україну ці машини при минулій закупівлі у листопаді 2024 року, — написав посадовець.

У відповідь КП «Миколаївські Парки» заявило, що закупівля техніки у 2024 році відбувалася відкрито та під контролем Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), який надав 40% вартості у вигляді гранту.

— Вся наявна інформація щодо договору закупівлі… є у вільному доступі на веб-порталі Prozorro, за посиланням UA-2024-10-23-012781-a, — повідомили на підприємстві.

У КП також закликали Єрмолаєва та всіх зацікавлених осіб звертатися безпосередньо до підприємства для отримання повної інформації.

— Фахівці комунального підприємства нададуть всю необхідну інформацію, документи та роз’яснення, у разі необхідності, — додали у КП «Миколаївські Парки».

Раніше, бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві.