Єрмолаєв звинуватив КП «Миколаївські Парки» у закупівлі прибиральної техніки за завищеною ціною

Єрмолаєв звинуватив КП «Миколаївські Парки» у закупівлі прибиральної техніки за завищеною ціною. Фото: архів МикВісті

Директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради Андрій Єрмолаєв звинуватив комунальне підприємство «Парки» та посадовців у можливому «відмиванні мільйонів» міського бюджету під час закупівлі комунальної техніки за завищеною цінною.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Андрія Єрмолаєва, на найближчу сесію міськради, 11 грудня, знову винесуть питання про погодження кредиту для КП «Парки» на 45 мільйонів гривень, які планують витратити на придбання чотирьох машин CITY RANGER 3070 та навісного обладнання. Тобто приблизно по 11 мільйонів гривень за одиницю.

— За основу цього рішення беруть «успішний досвід» минулого року, коли КП «Парки» вже брало кредит і купувало такі самі машини. Але тоді за приблизно ті самі гроші купили 5 машин, а зараз пропонують 4. Тобто платимо більше – отримуємо менше. Вже тут виникає питання: куди дівається різниця? — написав він

Директор антикорупційного департаменту порівняв закупівлі з іншими містами. Він нагадав, що у листопаді минулого року КП «Парки» купили 5 машин, при чому кожна обійшлася місту приблизно по 8 мільйонів гривень.

Документи зі закупівлі 5 машин по 8 мільйонів. Фото: скриншот Андірй Єрмолаєв
Документи зі закупівлі 5 машин по 8 мільйонів. Фото: скриншот Андірй ЄрмолаєвДокументи зі закупівлі 5 машин по 8 мільйонів. Фото: скриншот Андірй Єрмолаєв

— Я спеціально перевірив, за якою ціною таку ж техніку купували в інших містах, і знайшов закупівлю, де таку саму машину придбали менш ніж за 5 мільйонів гривень. І це при тому, що там купували одну машину, а ми – п’ять. Логічно було б очікувати знижку за обсяг, а не націнку у мільйони. Нам можуть розповідати про «інші комплектації», «курс долара» і «навіське обладнання». Але цифри вперті: курс долара зріс приблизно на 16%, а ціна машини у нас чомусь вища на 60%, навісне обладнання не коштує кілька мільйонів за комплект, — пояснив він.

Ціни за аналогічну одиницю прибиральної машини в закупівлях інших регіонів. Фото: скриншот Андрій Єрмолаєв
Ціни за аналогічну одиницю прибиральної машини в закупівлях інших регіонів. Фото: скриншот Андрій ЄрмолаєвЦіни за аналогічну одиницю прибиральної машини в закупівлях інших регіонів. Фото: скриншот Андрій Єрмолаєв
Ціни за аналогічну одиницю прибиральної машини в закупівлях інших регіонів. Фото: скриншот Андрій ЄрмолаєвЦіни за аналогічну одиницю прибиральної машини в закупівлях інших регіонів. Фото: скриншот Андрій Єрмолаєв

Андрій Єрмолаєв також навів скриншот із закордонного майданчика продажів, де, за його словами, вартість аналогічної машини з мінімальним пробігом значно нижча.

— Думаю правоохоронним органам не важко буде промоніторити ціни на такі машини за кордоном, а також глянути на митну декларацію і з'ясувати за якою ціною завезли в Україну ці машини при минулій закупівлі у листопаді 2024 року, — написав посадовець.

Ціна на прибиральну техніку на закордонному сайті. Фото: скриншот ЄрмолаєвЦіна на прибиральну техніку на закордонному сайті. Фото: скриншот Єрмолаєв

У відповідь КП «Миколаївські Парки» заявило, що закупівля техніки у 2024 році відбувалася відкрито та під контролем Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), який надав 40% вартості у вигляді гранту.

— Вся наявна інформація щодо договору закупівлі… є у вільному доступі на веб-порталі Prozorro, за посиланням UA-2024-10-23-012781-a, — повідомили на підприємстві.

У КП також закликали Єрмолаєва та всіх зацікавлених осіб звертатися безпосередньо до підприємства для отримання повної інформації.

— Фахівці комунального підприємства нададуть всю необхідну інформацію, документи та роз’яснення, у разі необхідності, — додали у КП «Миколаївські Парки».

Раніше, бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві.

З громадою воєдино: У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини

Ірина Олехнович

Ірина Олехнович
Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

Аліна Квітко

Аліна Квітко
У Миколаєві ціни на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 20% за рік

Світлана Іванченко

Світлана Іванченко
У Миколаєві комісія погодила грантові проєкти NEFCO на €14 млн: реалізація проєктів займе мінімум 2 роки

Анна Гакман

Анна Гакман
Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

Альона Коханчук

Альона Коханчук
