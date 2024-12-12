Миколаїв купив у кредит 5 підмітально-прибиральних машин та обладнання до них за ₴43 млн

Багатофункціональна машина, яку купили у кредит для КП «Миколаївські парки». Фото: egholm.com

Сьогодні, 12 грудня, КП «Миколаївські парки» отримали п'ять підмітально-прибиральних машин та 25 одиниць навісного обладнання до них. Техніку купили у кредит в співпраці з експортно-інвестиційним фондом Данії за 43 мільйони гривень.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, «Миколаївські парки» планували закупити в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» пʼять машин спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. Загальна сума кредиту становила 43 мільйони гривень, з яких 17 мільйонів гривень покриє експортно-інвестиційний фонд Данії, а решта суми — 25 мільйонів гривень буде сплачена протягом двох років з місцевого бюджету. Ставка за кредитом протягом перших двох років складатиме 1% річних, а з третього року підвищиться до 5% річних. На вересневій сесії міської ради депутати надали згоду на укладання кредитного договору.

«Цей проєкт вдалось втілити в життя завдяки нашій співпраці з данійською компанією EIFO», — зазначив Олександр Сєнкевич.

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За словами міського голови, у листопаді був підписаний грантовий лист на договір між міською радою та експортно-інвестиційним фондом Данії EIFO.

«Фактично від моменту отримання грошей і до моменту отримання техніки пройшло два тижні. Це результат злагодженої роботи наших команд! Тепер на нас чекають деякі технічні та організаційні моменти і вже незабаром ви побачите новенькі машини на вулицях міста. Дякую уряду Королівства Данія за постійну допомогу Миколаєву і за те, що бачите в нас надійного партнера», — відзначив він.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

«Миколаївські» парки також планують взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

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