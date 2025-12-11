В ДЖКГ підтвердили, що виділяють в бюджеті ₴15,8 млн на зарплати «Паркам», хоча Чучмай казав, що у них все добре

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» під кінець року отримає 15,8 мільйона гривень на заробітні плати. Такі зміни містяться у проєкті перерозподілу бюджету Миколаєва на 2025 рік.

Про це під час засідання сесії міської ради повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний, пишуть «МикВісті».

Як відомо, Департамент ЖКГ сумарно за результатами змін до бюджету отримає додатково 225,8 мільйона гривень, вже з урахуванням дотацій з держбюджету. Найбільша сума з них — 53 мільйони гривень, які витрачають на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств. «МикВісті» раніше зверталися за коментарем до Департаменту ЖКГ, однак не отримали відповіді.

На засіданні сесії депутат міської ради, директор антикорупційного департаменту Андрій Єрмолаєв попросив пояснити, які саме комунальні підприємства мають отримати ці кошти. Після чого мер Олександр Сєнкевич дав слово директору Департамент ЖКГ Дмитру Бездольному.

— Стосовно тих видатків, які розподіляються на комунальні підприємства. Це вже давно озвучена тематика — про нестачу коштів на комунальних підприємствах на гарантовані витрати. Тобто це заплати, нарахування, комунальні платежі і витратні матеріали для забезпечення їх роботи. Ніяких інших витрат в цих коштах немає, — сказав Дмитро Бездольний.

За його словами, кошти комунальним підприємствам міської ради розподіляють наступним чином:

Міськсвітло — 2 мільйона 300 гривень ;

; КП «Центр захисту тварин» — 2 мільйона 571 гривня ;

; КП «ДЕЗ «Пілот» — 2 мільйона 275 гривень ;

; Окремо на усунення наслідків після обстрілів КП «ДЕЗ «Пілот» — 600 тисяч гривень ;

; Ще на програму по доступній воді КП «ДЕЗ «Пілот» — 3 мільйона 193 тисячі гривень ;

; Миколаївська ритуальна служба — 4 мільйона 420 тисяч гривень ;

; Найбільшу суму отримають КП «Миколаївські парки» — 15 мільйонів 805 тисяч гривень ;

КСМЕП — 4 мільйона 586 тисяч гривень ;

; КП «ЕЛУ Автодоріг» 6 мільйонів 236 тисяч гривень .

. Окремо на поводження з відходами КП «ЕЛУ Автодоріг» — 905 тисяч гривень.

Після цього Андрій Єрмолаєв поцікавився, навіщо виділяти «Паркам» 15,8 мільйона гривень на заробітні плати, коли директор комунального підприємства Дмитро Чучмай стверджував у коментарі «МикВісті», що у них немає заборгованості, нестачі коштів та проблем з цими виплатами.

— 15 мільйонів гривень йде на зарплати КП «Парки». А я читаю публікацію «МикВісті» від 14 листопада, де Дмитро Чучмай казав: «Ми не звертались до виконкому з цим питанням, у нас є гроші для виплати заробітної плати, у нас немає з цим проблем». Ви насильно впихуєте гроші? Він не хоче, а ви впихуєте зарплату?, — запитав Андрій Єрмолаєв.

Депутат міської ради, директор антикорупційного департаменту Андрій Єрмолаєв. Скриншот з YouTube-трансляції сесії міської ради

Дмитро Бездольний відповів, що у нього є офіційні документи, які свідчать про потребу у виділенні коштів «Паркам» на виплату заробітної плати.

— По поточній ситуації. Для того, щоб перекрити людям виплату зарплати і щоб вони не залишились без авансу у цьому місяці, підприємство знімало і перерозподіляло кошти з робіт. Зараз коли їм нададуть кошти, вони їх повернуть на ті статті, з яких знімали, виплатять договірні зобов'язання і так далі. Звісно, що без потреби ніхто їм гроші не виділяє. Я не можу прокоментувати заяву Дмитра Чучмая, у мене є офіційні листи, документи, де зафіксована ця потреба, — пояснив Дмитро Бездольний.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. Скриншот з YouTube-трансляції сесії міської ради

Нагадаємо, три тижні тому у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

Ми проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.

Раніше в коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що сподівається за результатами перерозподілу бюджету отримати додатково 11 мільйонів гривень на воду і 10 мільйонів гривень для сплати Миколаївгазу за газ.

Також, проєктом рішення про зміни до бюджету пропонується забрати 69,5 мільйона гривень з Управління капітального будівництва (УКС) Миколаєва. Зазначимо, що за інформацією про виконання бюджету міста, які надав департамент фінансів, саме цей підрозділ систематично з року в рік не виконує бюджет. Станом на 1 грудня УКС використав лише 33,2% від запланованого на період з січня по листопад, витративши лише 84,7 мільйона гривень з 304 мільйонів, які передбачені бюджетом на цей рік. У цей час касові видатки інших підрозділів мерії Миколаєва коливаються в межах від 70 до 95% від плану на цей період.

У вівторок, 2 грудня, цей документ мала розглянути планово-бюджетна комісія міськради, однак засідання не відбулось. Це, зокрема, стало причиною переносу на наступний тиждень сесії міської ради Миколаєва, яку планували провести 4 грудня.

Детальніше про те, що відбулось на сесії 27 листопада і які рішення ухвалила Миколаївська міська рада читайте у матеріалі «МикВісті»: Суперечки за школи, криза комісій і борги теплопідприємства: що відбувалося на сесії Миколаївської міськради.