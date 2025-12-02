Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»

Станом на грудень 2025 року борг держави перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склав 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Ці кошти мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Про це повідомив під час брифінгу 2 грудня повідомив директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, передає кореспондент «МикВісті».

— Дивіться, нам держава винна на сьогодні 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Це наша нестача коштів. Тому для того, щоб ми реалізували ті проєкти, які є, нам потрібні гроші, — сказав Микола Логвінов.

Він вважає, що ріст заборгованості держави перед теплопостачальними підприємствами може призвести до фінансових проблем або навіть до ситуації, де ті можуть опинитися на межі банкрутства.

— Ця заборгованість складає по Україні 69 мільярдів гривень. В бюджет наступного року держава заклала 15,6 мільярда гривень. Тобто вони заклали 25% того, що необхідно. І я маю надію, що вони на цьому розділі хоча б частково профінансують. Глобально, чим більше різниця в тарифах, тим вона стає більш загрозливою для підприємства. Тому що, якщо, дай Боже, колись її дадуть, то виникне така історія, як податок на прибуток. А податок на прибуток від 1 мільярда 200 мільйонів гривень — це 240 мільйонів гривень. Його треба буде віддати протягом 10 днів з моменту податкової звітності. Тому це таке замкнуте коло. Різниця тарифу накопичується і це веде до того, що підприємства теплопостачання матимуть серйозні фінансові труднощі, можуть стати на межі банкротства, — сказав Микола Логвінов.

Після цього у коментарі «МикВісті» директор облтеплоенерго додав, що розраховує отримати на підприємство 24 мільйона гривень під час перерозподілу бюджету Миколаєва за 2025 рік, який депутати міської ради мають розглянути у грудні.

— Я їх (гроші з бюджету Миколаєва, — прим.) прошу вже другий рік. Але у цьому році нам видали 90 мільйонів гривень, з яких: 20 мільйонів гривень — на воду, хоча у нас було 34 мільйона гривень на воду, 70 мільйонів гривень — на установку когенерацій. Все. Нам потрібно 350 мільйонів гривень, а дали 90. У цьому розподілі я прошу гроші і нам наче як обіцяють дати 11 мільйонів гривень на воду і 10 мільйонів гривень для сплати Миколаївгазу. І наче ще мають дати 3 мільйона гривень на блочно-модульну котельню на один будинок, — уточнив Микола Логвінов.

Нагадаємо, державна компанія «Нафтогаз» подала до суду на «Миколаївоблтеплоенерго» і намагається арештувати його рахунки, хоча сама держава заборгувала підприємству понад мільярд гривень компенсації за різницю в тарифах.

Водночас у Миколаєві планують змінити тарифи для підприємств, що постачатимуть тепло у Миколаєві та районі в опалювальний сезон 2025–2026 років.

Раніше «МикВісті» писали, що директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС: «Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва».

Також повідомлялося, що директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов вже тричі за 2025 рік отримував премії у розмірі 379 тисяч гривень кожна. Загальна сума його преміальних сягнула 1,1 мільйона гривень. Регулярні премії та надбавки отримують і деякі його заступники.