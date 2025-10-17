У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві планують змінити тарифи для підприємств, що постачатимуть тепло у Миколаєві та районі в опалювальний сезон 2025–2026 років.

Відповідні проєкти рішень опубліковані на сайті Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Зокрема, пропонується встановити такі тарифи:

«Теплобуд-Голта 1» — 5 221,75 грн/Гкал для лікарні швидкої допомоги (вул. Корабелів, 14В).

«Теплобуд-Голта 2» — 5 285,24 грн/Гкал для лікарні №2 (вул. Рюміна, 5) та 5 216,33 грн/Гкал для лікарні №4 (вул. Павла Скоропадського, 14).

«Теплобуд-3» — 5 670,96 грн/Гкал для лікарні Веснянської та Радсадівської громад.

«Теплобуд Газ» — від 3 033,89 до 4 749,22 грн/Гкал для споживачів будинків на вул. Пограничній і Леваневців.



Під час воєнного стану для населення діятимуть знижені тарифи — від 2 038,60 до 2 814,18 грн/Гкал.

«Зоря»-«Машпроект» — 3 352,38 грн/Гкал для населення, 4 957,50 грн/Гкал для бюджетних установ і 4 961,64 грн/Гкал для інших споживачів.



Для населення під час воєнного стану залишиться тариф 2 139,66 грн/Гкал.

«Теплобуд-1» — 5 519,33 грн/Гкал для лікарні №5 (пр. Богоявленський, 336).

«Альмєра» — 4 289,21 грн/Гкал для геріатричного пансіонату (вул. Казарського, 4) і спортивного ліцею (пр. Миру, 15).

«Локос-КЛВ» — 4 289,21 грн/Гкал на тепло з альтернативного палива.

«Миколаївська ТЕЦ» — 3 595,72 грн/Гкал для населення, 4 586,02 грн/Гкал для бюджетних установ, 4 564,32 грн/Гкал — для інших споживачів.



На період воєнного стану діятимуть довоєнні тарифи — 1 561,16 грн/Гкал.

Квартирно-експлуатаційний відділ — 3 803,26 грн/Гкал.

Також проєктом рішення планується запровадити для «Миколаївоблтеплоенерго» двоставкових тарифів на теплову енергію, послугу з її постачання, а також на транспортування теплової енергії, що виробляється ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» і подається через мережі комунального підприємства.

Нові тарифи складаються з двох частин — умовно-змінної, яка залежить від обсягу споживання тепла, та умовно-постійної — щомісячної абонентської плати, що покриває витрати підприємства на утримання систем теплопостачання.

Тарифи для населення

Теплова енергія (без урахування ЦТП (центральний тепловий пункт, який є вузлом у системі централізованого теплопостачання) і ІТП (індивідуальний тепловий пункт) — 3 192,97 грн/Гкал (без ПДВ).

Послуга з постачання теплової енергії — 3 831,56 грн/Гкал (з ПДВ).

З урахуванням ЦТП — 3 292,14 грн/Гкал (без ПДВ) та 3 950,57 грн/Гкал (з ПДВ).

З урахуванням ІТП — 3 346,57 грн/Гкал (без ПДВ) та 4 015,88 грн/Гкал (з ПДВ).

Для споживачів «Миколаївоблтеплоенерго» тариф на постачання теплової енергії для населення залишиться на рівні минулорічного — 1 999,08 грн/Гкал (з ПДВ).

Для будинків з автономними системами опалення (вул. 1-а Слобідська, 13; Архітектора Старова, 4є, 4ж; Леваневців, 8, 10; Погранична, 96) тариф становитиме від 2 214,70 до 2 772,60 грн/Гкал (без ПДВ) залежно від адреси.

Для бюджетних установ

Без ЦТП і ІТП — 4 408,70 грн/Гкал (без ПДВ) / 5 290,44 грн/Гкал (з ПДВ).

З урахуванням ЦТП — 4 507,87 грн/Гкал (без ПДВ) / 5 409,44 грн/Гкал (з ПДВ).

З урахуванням ІТП — 4 562,30 грн/Гкал (без ПДВ) / 5 474,76 грн/Гкал (з ПДВ).

Для інших споживачів

Без ЦТП і ІТП — 4 394,58 грн/Гкал (без ПДВ) / 5 273,50 грн/Гкал (з ПДВ).

З урахуванням ЦТП — 4 493,75 грн/Гкал (без ПДВ) / 5 392,50 грн/Гкал (з ПДВ).

З урахуванням ІТП — 4 548,18 грн/Гкал (без ПДВ) / 5 457,82 грн/Гкал (з ПДВ).

Для релігійних організацій

Теплова енергія — 4 397,22 грн/Гкал (без ПДВ). Послуга з постачання — 5 276,66 грн/Гкал (з ПДВ).

Транспортування тепла мережами «Миколаївоблтеплоенерго» для ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Без урахування ЦТП :

населення — 680,21 грн/Гкал,

бюджетні установи — 811,56 грн/Гкал,

інші споживачі — 811,44 грн/Гкал (усі з ПДВ).

З урахуванням ЦТП:

населення — 763,45 грн/Гкал,

бюджетні установи — 894,80 грн/Гкал,

інші споживачі — 894,68 грн/Гкал (усі з ПДВ).

В коментарі «МикВісті» директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов розповів, що щороку перед опалювальним сезоном переглядають тарифи для всіх категорій споживачів, адже за законодавством вони затверджуються строком на 12 місяців.

Наразі продовжує діяти державний мораторій на підвищення тарифів для населення, тому «Миколаївоблтеплоенерго» застосовує тарифи, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Водночас підприємство повинно затвердити економічно обґрунтований тариф, який відображає реальну собівартість тепла.

— Тариф, який сплачують споживачі категорії «населення», покриває лише близько 50% собівартості тепла. Решту має компенсувати держава. Прийняття тарифів виконкомом необхідне, щоб підприємство могло отримати відшкодування цієї різниці з державного бюджету, адже нинішній розрив фактично вдвічі збитковіший для теплопостачальника, — пояснив Микола Логвінов.

Як відомо, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

