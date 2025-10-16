«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

«Нафтогаз» намагається арештувати рахунки «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: пресслужба підприємства

Державна компанія «Нафтогаз» подала до суду на «Миколаївоблтеплоенерго» і намагається арештувати його рахунки, хоча сама держава заборгувала підприємству понад мільярд гривень компенсації за різницю в тарифах.

Про це йдеться в статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

За словами Миколи Логвінова, офіційна заборгованість держави перед підприємством за різницю тарифів становить близько 1,1 мільярда гривень.

— Це абсурдна ситуація: якщо нам заборонено піднімати тариф, а держава зобов’язалася компенсувати різницю — то просто виконайте це зобов’язання. Або хоча б не допускайте, щоб інша державна структура судилася з нами, — сказав директор підприємства Микола Логвінов.

Він також нагадав, що нинішній тариф для населення — 1 999 гривень за гігакалорію, тоді як економічно обґрунтований мав би становити близько 3 600 гривень. Саме через це підприємство щороку накопичує борги, які держава обіцяла компенсувати.

Нагадаємо, що механізм боргу виглядає так: з 2021 року діє меморандум, за яким тарифи для населення не підвищуються, а різницю між економічно обґрунтованою вартістю тепла і фактичним тарифом підприємствам має компенсувати держава або місцева влада. У 2022 році Миколаївська міська рада ще відшкодовувала ці кошти Миколаївобтеплоленерго та ТЕЦ. Однак після початку повномасштабного вторгнення держава заборонила зміну тарифів, і вони залишилися на довоєнному рівні.

Водночас усі складові тарифу — електроенергія, вода, ремонтні матеріали, податки — зростали разом із інфляцією.