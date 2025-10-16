  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

«Нафтогаз» намагається арештувати рахунки «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: пресслужба підприємства«Нафтогаз» намагається арештувати рахунки «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: пресслужба підприємства

Державна компанія «Нафтогаз» подала до суду на «Миколаївоблтеплоенерго» і намагається арештувати його рахунки, хоча сама держава заборгувала підприємству понад мільярд гривень компенсації за різницю в тарифах.

Про це йдеться в статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

За словами Миколи Логвінова, офіційна заборгованість держави перед підприємством за різницю тарифів становить близько 1,1 мільярда гривень.

— Це абсурдна ситуація: якщо нам заборонено піднімати тариф, а держава зобов’язалася компенсувати різницю — то просто виконайте це зобов’язання. Або хоча б не допускайте, щоб інша державна структура судилася з нами, — сказав директор підприємства Микола Логвінов.

Він також нагадав, що нинішній тариф для населення — 1 999 гривень за гігакалорію, тоді як економічно обґрунтований мав би становити близько 3 600 гривень. Саме через це підприємство щороку накопичує борги, які держава обіцяла компенсувати.

Нагадаємо, що механізм боргу виглядає так: з 2021 року діє меморандум, за яким тарифи для населення не підвищуються, а різницю між економічно обґрунтованою вартістю тепла і фактичним тарифом підприємствам має компенсувати держава або місцева влада. У 2022 році Миколаївська міська рада ще відшкодовувала ці кошти Миколаївобтеплоленерго та ТЕЦ. Однак після початку повномасштабного вторгнення держава заборонила зміну тарифів, і вони залишилися на довоєнному рівні.

Водночас усі складові тарифу — електроенергія, вода, ремонтні матеріали, податки — зростали разом із інфляцією.

Нагадаємо, у Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.

Загалом, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

На Миколаївщині готуються до можливих відключень світла: що розповіли в «Миколаївобленерго»
У Черкасах заявили, що «унікально» готуються до зими: «В оселях буде плюс навіть в мороз, у блекаут й без газу»
«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»
Реклама

Читайте також:

новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»
У Черкасах заявили, що «унікально» готуються до зими: «В оселях буде плюс навіть в мороз, у блекаут й без газу»
На Миколаївщині готуються до можливих відключень світла: що розповіли в «Миколаївобленерго»

«Росія — це мій ворог», — Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін»

Компанія з Ганновера допоможе Миколаєву в управлінні комунальним житлом: угоду підписано