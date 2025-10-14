  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 12°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив про можливі удари Росії по енергетиці та газотранспортній системі взимку. Фото: архів «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив про можливі удари Росії по енергетиці та газотранспортній системі взимку. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.

Про це йдеться у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

За його словами, ситуація в енергетиці залишається напруженою, тому головне — бути готовими до будь-якого розвитку подій.

— Стан мереж і наявність газу сьогодні, ну скажімо так, не в найкращому стані. Тому потрібно розуміти, що ситуація може бути найгірша, треба готуватися до найгіршого, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Реклама

Він нагадав, що тепло в оселі планують подавати, коли середньодобова температура три дні поспіль становитиме +8°C і нижче.

— Якщо похолодання буде короткочасним, а потім знову потеплішає, ми не будемо одразу запускати систему. Працюємо з урахуванням економії і безпеки, — пояснив міський голова.

Мер також повідомив, що цього року особливу увагу приділили оновленню тепломереж — насамперед на Миколаївській ТЕЦ, де за фінансування «Нафтогазу» переклали старі ділянки по вулицях Маріупольській і Пограничній.

— Ми вперше за 50 років повністю переклали нові мережі по Маріупольській. На Пограничній частина труб уже заповнюється водою і перевіряється на тиск, — сказав міський голова.

За словами Олександра Сєнкевича, цього року росіяни вже намагалися залишити місто без тепла, вдаривши по ТЕЦ. Він попередив, що обстрілів можуть зазнати не лише системи опалення, а й газотранспортна інфраструктура.

— Росія цілеспрямовано б’є по нашій енергетиці. А зараз почала бити по газотранспортній системі. Це не військові цілі, це звичайний терор проти цивільних, — наголосив він.

Олександр Сєнкевич зазначив, що підготовка до зими під час війни щороку ускладнюється, однак висновки з попередніх сезонів зроблено, і місто намагається врахувати їх у роботі.

— Ми готуємося до різних сценаріїв. Ніхто не знає, що точно планують росіяни, якою буде зима. Висновки з минулих років зроблено. Аналізувати цей рік будемо навесні, — підсумував Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Крім того, в ремонт мереж Миколаївської ТЕЦ, що тривав майже чотири місяці, обіцяють завершити до 15 жовтня.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Мер та голова ОВА залишались на місці», — генерал Марченко пояснив, чому у 2022 Миколаїв вистояв, а Херсон ні
У французькому місті Нарбонн відбулися два благодійні концерти на підтримку Миколаєва
«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію
Реклама

Читайте також:

новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію
У французькому місті Нарбонн відбулися два благодійні концерти на підтримку Миколаєва
«Мер та голова ОВА залишались на місці», — генерал Марченко пояснив, чому у 2022 Миколаїв вистояв, а Херсон ні

Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

2 години тому

Росіяни атакували гуманітарну місію ООН на Херсонщині: згоріли машини з допомогою

Головне сьогодні