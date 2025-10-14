«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив про можливі удари Росії по енергетиці та газотранспортній системі взимку. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.

Про це йдеться у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

За його словами, ситуація в енергетиці залишається напруженою, тому головне — бути готовими до будь-якого розвитку подій.

— Стан мереж і наявність газу сьогодні, ну скажімо так, не в найкращому стані. Тому потрібно розуміти, що ситуація може бути найгірша, треба готуватися до найгіршого, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він нагадав, що тепло в оселі планують подавати, коли середньодобова температура три дні поспіль становитиме +8°C і нижче.

— Якщо похолодання буде короткочасним, а потім знову потеплішає, ми не будемо одразу запускати систему. Працюємо з урахуванням економії і безпеки, — пояснив міський голова.

Мер також повідомив, що цього року особливу увагу приділили оновленню тепломереж — насамперед на Миколаївській ТЕЦ, де за фінансування «Нафтогазу» переклали старі ділянки по вулицях Маріупольській і Пограничній.

— Ми вперше за 50 років повністю переклали нові мережі по Маріупольській. На Пограничній частина труб уже заповнюється водою і перевіряється на тиск, — сказав міський голова.

За словами Олександра Сєнкевича, цього року росіяни вже намагалися залишити місто без тепла, вдаривши по ТЕЦ. Він попередив, що обстрілів можуть зазнати не лише системи опалення, а й газотранспортна інфраструктура.

— Росія цілеспрямовано б’є по нашій енергетиці. А зараз почала бити по газотранспортній системі. Це не військові цілі, це звичайний терор проти цивільних, — наголосив він.

Олександр Сєнкевич зазначив, що підготовка до зими під час війни щороку ускладнюється, однак висновки з попередніх сезонів зроблено, і місто намагається врахувати їх у роботі.

— Ми готуємося до різних сценаріїв. Ніхто не знає, що точно планують росіяни, якою буде зима. Висновки з минулих років зроблено. Аналізувати цей рік будемо навесні, — підсумував Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Крім того, в ремонт мереж Миколаївської ТЕЦ, що тривав майже чотири місяці, обіцяють завершити до 15 жовтня.