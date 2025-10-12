У миколаївській ТЕЦ пообіцяли завершити ремонт мереж в центрі міста до 15 жовтня

Ремонтні роботи по заміні тепломережі по вулиці Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) Фото: «МикВісті»

Ремонт мереж Миколаївської ТЕЦ, що тривав майже чотири місяці, обіцяють завершити до 15 жовтня.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що цього року найбільший обсяг оновлення відбувається саме на мережах Миколаївської ТЕЦ. Роботи фінансує компанія «Нафтогаз». За словами мера, на вулиці Маріупольській уперше за 50 років повністю переклали нові труби, а на Пограничній частина мереж уже заповнюється водою та проходить випробування на тиск.

Керівник ТЕЦ Дмитро Мирошниченко уточнив, що підприємство відмовилося від «латкових» ремонтів і тепер замінює трубопроводи великими ділянками.

— Усі роботи по вулицях Маріупольській (Московській) та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) виконуються за графіком. Завершення — до 15 жовтня. Після цього відновимо дорожнє покриття, — сказав Дмитро Мирошниченко.

Ремонтні роботи по заміні тепломережі по вулиці Маріупольській. Фото: «МикВісті» Ремонтні роботи по заміні тепломережі по вулиці Павла Маріупольській. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, через ремонт тепломереж із 26 червня було обмежено рух транспорту вулицею Маріупольською — на відрізку між вулицями Павла Скоропадського та Марка Кропивницького.

Як відомо, у 2023 році Миколаївська ТЕЦ уже проводила частково ремонт іншої ділянки на цій самій вулиці. Тоді замінили близько 300 метрів тепломережі.

За словами Дмитра Мирошниченка, через постійні аварії ділянку на Маріупольській «латали» щороку. Роботи обіцяли виконати до початку опалювального сезону, і саме тоді почали переходити на капітальні оновлення мереж із трубами, розрахованими на десятки років експлуатації.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.