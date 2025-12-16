Через російський удар по Одещині загорівся склад з бойлерами та обігрівачами
Росія вночі атакувала Одещину кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.
Про це вранці 16 грудня повідомив керівник Одеської військові адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, займання охопило склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами.
Рятувальники повністю ліквідували пожежу. Також їм вдалося врятувати розташований поруч склад логістичної компанії.
Як повідомили у ДСНС Одещини, ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Наразі на місці продовжують працювати відповідні служби. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська били по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Тоді внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджені адміністративні будівлі. В окремих районах області були перебої з електропостачанням. Двоє людей постраждали.
