 Обстріл Одеської області 16 грудня

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  • 4.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 4.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через російський удар по Одещині загорівся склад з бойлерами та обігрівачами

Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС

Росія вночі атакувала Одещину кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.

Про це вранці 16 грудня повідомив керівник Одеської військові адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, займання охопило склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами.

Рятувальники повністю ліквідували пожежу. Також їм вдалося врятувати розташований поруч склад логістичної компанії.

Як повідомили у ДСНС Одещини, ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Наразі на місці продовжують працювати відповідні служби. Постраждалих немає.

Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: Одеська ОВАНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: Одеська ОВА
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: Одеська ОВАНаслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що вночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська били по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Тоді внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджені адміністративні будівлі. В окремих районах області були перебої з електропостачанням. Двоє людей постраждали.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні
Зеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом
Україна підтримує ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини
Реклама

Читайте також:

новини

Майже ₴112 тис.: скільки заробляли посадовці Миколаївської ОВА у жовтні

Світлана Іванченко
новини

Понад 400 компаній закрились на Миколаївщині у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві працює безкоштовний простір для чоловіків, де навчають батьківству та надають емоційну підтримку

Анна Гакман
новини

Сєнкевич похвалив департамент архітектури Миколаєва

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна підтримує ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини
Зеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом
Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні

FPV-дрони і артилерія били по Миколаївщині: пошкоджено будинок та електромережі

Зеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом

Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні