Через російський удар по Одещині загорівся склад з бойлерами та обігрівачами

Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: ДСНС

Росія вночі атакувала Одещину кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.

Про це вранці 16 грудня повідомив керівник Одеської військові адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, займання охопило склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами.

Рятувальники повністю ліквідували пожежу. Також їм вдалося врятувати розташований поруч склад логістичної компанії.

Як повідомили у ДСНС Одещини, ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Наразі на місці продовжують працювати відповідні служби. Постраждалих немає.

Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: Одеська ОВА

Наслідки удару по Одеській області 16 грудня. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що вночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська били по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Тоді внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджені адміністративні будівлі. В окремих районах області були перебої з електропостачанням. Двоє людей постраждали.