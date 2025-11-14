Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Машина EGHOLM, яку використовують для прибирання КП «Парки». Фото: КП «Парки»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» хоче взяти ще один кредит для закупівлі чотири нові машини для прибирання міста. Минулого року підприємство вже закупило таким же чином чотири машини.

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

КП планує взяти кредит у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на суму до 45,1 мільйона гривень. За ці кошти підприємство придбає чотири спеціалізовані машини для зимового та літнього прибирання вулиць і парків.

Реклама

Минулого року «Миколаївські парки» вже брали кредит за цією програмою і закупили чотири аналогічні машини. Тепер техніка поповниться ще чотирма одиницями, щоб підвищити ефективність прибирання в місті.

— Це новий кредит, ми плануємо ще додатково закупити чотири прибиральні машини для підмітання вулиць міста та зимове прибирання. Спецмашини, які були придбані за минулим кредитом, вже давно працюють на вулицях міста, – сказав в коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

Кредит оформлять строком до 3 років. Базова відсоткова ставка – UIRD (3m) + 4% річних, компенсаційна ставка – 1% річних у перші п’ять років і 5% – починаючи з шостого року. Багатофункціональних машини EGHOLM закуплять з системою фільтрації та щітками, а також сім одиниць навісного обладнання: одна гідравлічна сталева щітка для бур´яну, дві сніжні щітки, два дискові піско-соле-розкидачі та два універсальних причепа самоскида.

До 40% вартості оплатять авансом за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії. Забезпеченням кредиту стане придбана техніка, яку застрахують у акредитованих страхових компаніях.

Зазначимо, що на засіданні сесії Миколаївської міської ради, запланованому на 27 листопада, планують перерозподілити бюджет міста. На запитання журналіста, чи зверталося підприємство до міськради щодо необхідності додаткового фінансування, зокрема на виплату зарплат, директор КП повідомив, що у них такої проблеми немає.

— Ми не зверталися до виконкому з цим питанням. У нас є гроші для виплати заробітної плати. У нас немає проблем з цим, можливо, є на інших підприємствах, я не знаю, — сказав Дмитро Чучмай.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

Загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».