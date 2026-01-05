Підприємцям Миколаївщини відшкодували майже ₴640 млн ПДВ у 2025 році

У 2025 році бізнесу Миколаївщини відшкодували майже 640 млн грн ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році 59 підприємцям Миколаївської області з державного бюджету відшкодували податок на додану вартість на загальну суму майже 640 мільйони гривень.

Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

У відомстві зазначили, що загалом 68 платників податків регіону задекларували до відшкодування ПДВ на понад 716 мільйони гривень.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2025 року підприємці Миколаївської області перерахували до державного бюджету майже 3,2 мільярда гривень податку на додану вартість з товарів українського виробництва.