Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету майже ₴3,2 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

За підсумками 11 місяців 2025 року підприємці Миколаївської області перерахували до державного бюджету майже 3,2 мільярди гривень податку на додану вартість з товарів українського виробництва.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, надходження ПДВ перевищили показники аналогічного періоду минулого року на 167,4 мільйонів гривень. Частка цього податку у загальній структурі доходів держбюджету становить понад 21%.

Станом на 1 грудня на Миколаївщині зареєстровано 5603 платники ПДВ — це компанії та фізичні особи-підприємці. З початку року 660 суб’єктів господарювання стали платниками ПДВ, водночас 593 підприємства та ФОПи припинили таку реєстрацію.

Нагадаємо, що за 10 місяців миколаївські підприємці сплатили до державного бюджету 2,8 мільярда гривень ПДВ.