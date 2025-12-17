 До держбюджету підприємці Миколаївщини перерахували майже ₴3,2 млрд ПДВ

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету майже ₴3,2 млрд ПДВ

Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету майже ₴3,2 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВістіПідприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету майже ₴3,2 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

За підсумками 11 місяців 2025 року підприємці Миколаївської області перерахували до державного бюджету майже 3,2 мільярди гривень податку на додану вартість з товарів українського виробництва.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, надходження ПДВ перевищили показники аналогічного періоду минулого року на 167,4 мільйонів гривень. Частка цього податку у загальній структурі доходів держбюджету становить понад 21%.

Станом на 1 грудня на Миколаївщині зареєстровано 5603 платники ПДВ — це компанії та фізичні особи-підприємці. З початку року 660 суб’єктів господарювання стали платниками ПДВ, водночас 593 підприємства та ФОПи припинили таку реєстрацію.

Нагадаємо, що за 10 місяців миколаївські підприємці сплатили до державного бюджету 2,8 мільярда гривень ПДВ.

Останні новини про: Миколаївщина

Майже ₴112 тис.: скільки заробляли посадовці Миколаївської ОВА у жовтні
Минулого тижня на Миколаївщині через грип госпіталізували 136 людей
Кабмін виділив понад ₴17 млн на закупівлю пального для генераторів у Миколаївській області
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить Раду підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві на державній «Зорі - Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Анна Гакман
новини

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Кабмін виділив понад ₴17 млн на закупівлю пального для генераторів у Миколаївській області
Минулого тижня на Миколаївщині через грип госпіталізували 136 людей
Майже ₴112 тис.: скільки заробляли посадовці Миколаївської ОВА у жовтні

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

4 години тому

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

Головне сьогодні