У Миколаєві не встигли українізувати стелу ольшанців: 8 травня квіти покладали перед банером

У Миколаєві станом на 8 травня не встигли оновити стелу ольшанців. Фото: «МикВісті»

У День памʼяті та примирення у четвер, 8 травня, миколаївські посадовці та містяни покладали квіти до тимчасового банера із зображенням меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців, бо сам монумент не встигли оновити.

Про це повідомляють «МикВісті».

Як видно на фото, зону навколо центральної частини меморіалу огороджено зеленим будівельним полотном, на який комунальники вивісли роздрукований банер із візуалізацією майбутньої стели з написом українською мовою: «Вічна слава героям, полеглим за Батьківщину».

У Миколаєві станом на 8 травня не встигли оновити стелу ольшанців. Фото: «МикВісті» У Миколаєві станом на 8 травня не встигли оновити стелу ольшанців. Фото: «МикВісті»

Покладати квіти на вшанування памʼяті жертв Другої світової війни та загиблих захисників жителям Миколаєва, посадовцям та силовикам сьогодні вдень довелось біля роздрукованого банеру.

Посадовці покладали квіти 8 травня біля роздрукованого банера. Фото: Миколаївська обласна рада

Як відомо, реконструкція меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанців почалась 4 травня. Російські літери мають замінити на українські. Ці роботи коштують 618 тисяч гривень.

Самі літери з напису російською «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та зірку героя комунальне підприємство «Миколаївські парки» передало до музею.

Довідка: меморіал був відкритий 27 травня 1974 року. Його авторами стали архітектори Вадим і Ольга Попови. Комплекс складається з бронзового пам’ятника 68 десантникам і місця їхнього поховання, до якого ведуть гранітні сходи. Імена загиблих викарбувані на надгробних плитах із чорного граніту.