«Планували реалізувати після війни», — Кім пояснив, чому в Миколаєві досі не створили меморіал полеглим захисникам

У 2024 році у Миколаєві рідні загиблих військових відкрили Алею Слави. Фото «МикВісті»

У Миколаєві планували створити постійний меморіал на честь полеглих захисників, однак реалізацію проєкту вирішили відкласти до завершення війни.

Про це під час фінальної пресконференції заявив новий міністр у справах ветеранів, колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляють «МикВісті».

Під час пресконференції журналісти звернули увагу, що за понад чотири роки повномасштабної війни єдиним місцем вшанування загиблих військових у Миколаєві залишається меморіал біля зруйнованої будівлі ОВА, який облаштували родини та близькі полеглих за власні кошти. У Віталія Кіма запитали, чи планується створення офіційного місця пам'яті.

Відповідаючи на запитання, він зазначив, що Міністерство у справах ветеранів формує державну ветеранську політику, тоді як створення меморіальних просторів належить до повноважень місцевої влади та обласних військових адміністрацій.

За словами Віталія Кіма, коли він очолював Миколаївську ОВА, такі плани були.

— Ми планували це зробити, але не тимчасово. Хотіли зробити правильно. Але планували реалізувати це після закінчення війни, щоб це не був якийсь тимчасовий проєкт, — сказав він.

Водночас міністр висловив сподівання, що нове керівництво області продовжить цю роботу та реалізує проєкт меморіалу.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2024 року, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.

Також повідомлялося, що у Миколаєві планують створити місце пам’яті на честь військових, які були або залишаються в російському полоні. Локацію обрали на бульварній частині вулиці Садової. Місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону, буде облаштовуватись на бульварі вулиці Садової від вулиці Спаської до Манганаріївського скверу («Серце міста») з можливим розширенням.

Вже у липні почали громадське обговорення з приводу назви бульварної зони по вулиці Садовій між вулицями Спаською та Вадима Благовісного.